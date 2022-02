Natuurbeweging huldigt Els Pauwels met Steenuil-award op ledenfeest

Ter gelegenheid van het ledenfeest van Natuurpunt Zwevegem werd bekendgemaakt dat de vereniging een gebied van 5 ha heeft aangekocht om er een bos aan te planten. Ook kreeg Els Pauwels er de Steenuil-award.

Natuurpunt organiseerde het ledenfeest in de vorm van een wandeling. Dit met start en aankomst aan Transport Nieuwenhuyse in de Pannebakkersstraat in Zwevegem-Knokke.

“Natuurpunt Zwevegem kende het afgelopen werkjaar opnieuw een recordaantal leden. We sloten af op 599 gezinnen die lid zijn. Naast het recordaantal leden zorgde Natuurpunt Zwevegem ook voor meer natuur in de buurt o.a. door de aankoop van gronden en door de verdere aanplant van het Waterhoevebos in Sint-Denijs”, zegt Eddy Loosveldt van de natuurvereniging.

Traditie

De wandeling kon 135 deelnemers bekoren. “We hebben geluk gehad met het weer. De wind viel goed mee en de regen kwam er pas op het einde van de wandeling. Wel moeten we ons bestuurslid Danny Deceukelier danken die die morgen al vroeg op pad was om de omgewaaide bomen op het parcours te verwijderen.”

Op het jaarlijkse ledenfeest is het ook een traditie dat de Steenuil-award wordt uitgereikt. Elk jaar gaat deze naar een verdienstelijk iemand die zich de afgelopen jaren inzette voor natuur en landschap in Zwevegem. Dit jaar gaat de award naar Els Pauwels.

“Meer dan 25 jaar geleden engageerde Els zich in de voetsporen van haar vader André in de werkgroep leefmilieu Zwevegem. Els heeft al die jaren de communicatie en verslaggeving verzorgd. En juist die communicatie met de website, de nieuwsflits, e.a. heeft Natuurpunt Zwevegem gemaakt tot wat we nu zijn: een heel bloeiende en actieve natuurvereniging”, motiveerde Eddy Loosveldt de keuze.

Beerbos

Els hielp in 2021 ook de Expeditie Natuurpunt begeleiden. Een zware sponsortocht ten voordele van de nieuwe aankopen van Natuurpunt Zwevegem die nu zal overgenomen worden door vier jonge ‘Wanderlust’-vrouwen, die een weekend lang in Limburg de ziel uit hun lijf zullen kajakken en wandelen ten voordele van nieuwe natuur voor iedereen in Zwevegem.

Els Pauwels was duidelijk aangenaam verrast door die erkenning die haar te beurt viel.

Eddy Loosveldt kon ook melden dat Natuurpunt opnieuw aan bosuitbreiding zal doen. “Heel recent kocht Natuurpunt Zwevegem 5 ha nabij het Beerbos in Sint-Denijs. Eind dit jaar worden die 5 ha aangeplant en kan er zich de komende jaren een gemengd loofbos ontwikkelen. Samen met een 1,5 ha nieuw aan te planten bos van een aanpalende eigenaar wordt het Beerbos stilaan weer een echt bos.”

Ook kondigde hij de geplande aankoop aan van nog eens een stuk grond, maar daar kon hij geen verdere details over geven omdat de onderhandelingen nog niet helemaal rond zijn. (Geert Vanhessche)