Natacha is nu Jonkvrouw, Bart is Ridder

Zaterdagavond organiseerde de Confrérie du Rat Mort naar jaarlijkse gewoonte de intronisatie voor de nieuwe jonkvrouwen en ridders. Verdienstelijke ridders werden bevorderd.

De plechtigheid vond plaats in de goed gevulde Alice Freyzaal van het stadhuis van Oostende. Na de officiële overdracht van het voorzitterschap door Maurice Quaghebeur aan zijn opvolger, Jean-Luc Cottyn, ging het gezelschap over tot de intronisatie van de nieuwe jonkvrouwen en ridders.

Oester en wijn

Zoals de traditie het voorschrijft, moesten ze de eed van trouw afleggen tegenover de vereniging en de stad, een oester opeten en een glas wijn in één keer ledigen. De eer van nieuwe Jonkvrouw in de Confrérie du Rat Mort ging dit jaar naar Marie-Claude Maertens (64). Zij is procureur uit Bernissart. Ook Claudia Geers (57), griffier Ondernemingsrechtbank in Brugge en Natacha Waldman (43), schepen van Welzijn van de Stad Oostende kregen deze eer.

Twee heren werden tot Ridder benoemd: de Brugse advocaat Patrick Martens (60) en de Oostendse schepen van Cultuur, Sport en Jeugd Bart Plasschaert (62). Na de intronisatie volgde een promotieceremonie voor jonkvrouwen en ridders die een hogere graad hebben behaald door hun veelvuldige aanwezigheid op de activiteiten van de Confrérie. Het ging om Nico Geldhof, Marcel De Blauwe en Maxim Donck (Officier), Redgie Van Troost (Commandeur), Johan Verborgh (Groot Officier), Germain Cnudde (Groot Kruis) en Pieter Donck (Groot Lint).

Geen Bal du Rat Mort?

Tijdens de receptie, na de plechtigheid, vernomen we dat de Confrérie du Rat Mort zich aan het beraden is over een delicaat probleem. Op 7 maart 2020 had de 122ste – en wellicht laatste – editie plaats van het befaamde Bal du Rat Mort. In 2021 en 2022 kon het mondaine feest niet doorgaan. Bij de Confrérie du Rat Mort groeit de intentie om het carnavaleske bal te vervangen door een Ensor Gala. Het jaar 2023 werd eerder al uitgeroepen tot een nieuw Ensorjaar en in 2024 zal het 75 jaar geleden zijn dat baron James Ensor overleed. (FRO)