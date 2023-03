Naar de Far West op streekbierenavond met de Chiromeisjes

Chiro Ixagodo uit Langemark organiseert op zaterdag 18 maart een streekbierenavond in Den Tap.

Vanaf 19 uur heten de Chiromeisjes van Langemark iedereen welkom in het sfeervol ingerichte ontmoetingscentrum. “We beginnen de avond met showtjes van de leden. De voorbije twee chirozondagen hebben ze hard geoefend om een act in elkaar te steken”, zegt hoofdleidster Astrid Verkinderen. “De hele avond lang is er een uitgebreide keuze aan streekbieren. Net zoals de vorige jaren is alles in een thema en dit jaar is dat de Far West.”