Na vijf jaar nog eens kantontmoetingsdagen bij ’t Iepers Kantateljée: “De klossers inspireren elkaar”

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus, telkens van 10 tot 18 uur, organiseert ’t Iepers Kantateljée kantontmoetingsdagen in het College in Ieper (ingang via Harpestraat). “We zijn volop bezig met de opbouw en hopen velen te verwelkomen”, vertelt Leen Bostyn.

“We zijn een groep gepassioneerde kantklossers die al samenkomt sinds 1982 in de Kersecorf. Sinds 2022 hebben we ons omgedoopt tot ’t Iepers Kantateljée”, aldus Leen Bostyn.

Donderdagnamiddag

“Elke donderdagnamiddag komen we met de groep samen. De grote deskundigheid, bedrevenheid en creativiteit van vele deelnemers werkt inspirerend en motiverend. Tijdens het ateljée werken we aan onze projecten. Dit kunnen werkjes zijn rond een voorgesteld jaarthema of eigen projecten.”

“De klossers inspireren elkaar, maar kunnen natuurlijk altijd rekenen op deskundige hulp van onze lesgeefster Martine Deceur, de ruggengraat van onze groep. Tweemaal per maand, op donderdagavond, geeft Martine ook les. Hier komen de verschillende kantsoorten aan bod. Denk maar aan stropkant, Cluny, Milanese kant of Ieperse Valenciennekant.”

De Vleugels

“Om de drie jaar organiseren we kantontmoetingsdagen waar we niet alleen onze eigen kantcreaties van de voorbije jaren tonen, maar ook andere groepen uit zowel binnen- als buitenland uitnodigen om hun passie voor kant met ons te delen. Deze keer moesten we echter vijf jaar wachten door corona.”

“We staan dan ook te popelen om al die werken te tonen. Dit jaar hebben nog iets speciaals. Een van de thema’s op de tentoonstelling is de Spaanse kunstenaar Miro. We gingen de samenwerking aan met De Vleugels, een voorziening voor mensen met een mentale beperking. Zij werkten met andere technieken enkele schilderijen en beelden uit die ze samen met onze kantwerken zullen tentoonstellen.”

Ontdekkingstocht

“Onze uitgestippelde route op de tentoonstelling wordt een ware ontdekkingstocht van creatieve pareltjes en verschillende kantsoorten. Er zijn ook demonstraties, workshops en de mogelijkheid om materiaal aan te kopen bij handelaars. Kortom, het wordt een supergezellig weekend waar kant en vriendschap elkaar ontmoeten.”