Na twee jaar eindelijk weer kampioenenviering in Oostrozebeke

Tijdens een gezellige viering werden na twee jaar onderbreking nog eens alle sportkampioenen in de kijker gezet. Alle kampioenen van 2020 en 2021 waren uitgenodigd naar de grote Enaemezaal voor een huldiging.

De viering begon traditioneel met de huldiging van de verdienstelijke burgers 2021. Die eer viel te beurt aan Caroline Marvylde die de titel van Krak 2020 kreeg van Oostrozebeke. Zij verdiende haar sporen in het vrijwilligerswerk voor de plaatselijke school- en kerkgemeenschap van De Ginste. André Vanveerdeghem kwam als Krak 2021 aan de beurt. Zijn verkiezing was de bekroning van jaren belangeloze inzet in het verenigingsleven van de Pauwhoek. Hij is al jaren de voorzitter en grote bezieler van de Pauwhoekommegangfeesten.

Kampioenen

Hierna was het de beurt aan de kampioenen in de verschillende sportdisciplines. In badminton werd Thomas Mabbe Belgisch kampioen en Warre Baert provinciaal kampioen. In bowlen waren de trofeeën voor Rita Tytgat en Freddy Desplenter voor 2020 en voor Geert Moreel en Hilde Van Esbrieck voor 2021.

De kampioenen Okra fietsen waren Marc Beke en Agnes Bogaert. Bij WTC Sportingtrappers was Jurgen Anthone kampioen en Nick Cuypers bergkampioen. De kaarterskampioenen waren Raoul Bogaert, Arlette Vansteenkiste, Gilbert Denys, Gery Vandermeulen, Daniel Vancolen en Floris Sabbe. De beste petanquers 2021 waren Rita Tytgat, Herman Callens, Hilde Van Esbroeck, André Debacker en Gaby D’Hayere.

In het pistoolschieten was Elise Debo zowel provinciaal als Belgische kampioen in haar categorie. Er waren ook knappe prestaties in het taekwondo Belgisch kampioenschap van Assia Vanryckeghem, Zion Duyck en Claude Duyck. In het rolstoeltennis was Ivan Kindt alweer onklopbaar.

Ook de vinkensport ten slotte mocht enkele kampioenen afvaardigen. De beste vinkeniers 2021 waren Benny Roelstraete en Eddy Dejonghe, Veerlij Hostijn, Marc Derhore, Luc Desloovere, Luc Castelein en Norbert Vandevijvere. De viering werd afgesloten met een demonstratie van de Dukes Warriors Taekwondo, een recent opgerichte Oostrozebeekse vereniging.

Laureaten

De meeste aandacht ging vanzelfsprekend naar de sportlaureaten zoals verdienstelijke jongeren en sportman en sportvrouw. Zij kregen een uniek geschenk, een aangepast schilderij van kunstenaar Georges Scheldstraete.

De kunstwerken gingen naar verdienstelijke jongere meisje 2020 Elise Debo, die haar sporen verdiende in het pistoolschieten. Atletiekman Dirk Lannoo werd sportman van het jaar 2020. Een sportvrouw voor 2020 werd echter niet gevonden.

Het verdienstelijke jongere meisje 2021 werd Assia Vanryckeghem (gevechtssporten). De trofee voor sportfiguur ging naar Leliane Debo die haar sporen heeft verdiend in de recreatiesport. Ook voor 2021 werd geen sportvrouw gevonden bij gebrek aan resultaten. Er was wel weer een sportman 2021, namelijk rolstoeltennisser Ivan Kindt.

