Na succesvol jaar begint vriendenkring Les Amis de Warang uit Menen het nieuwe jaar met kaasavond

Al jarenlang zet de vriendenkring Les Amis de Warang zich in voor verschillende projecten in Senegal. 2022 was alvast een goed jaar. De vereniging kon in 2021 17.510 euro verzamelen die dit jaar gebruikt werd om de Afrikaanse bewoners te helpen.

Zo konden ze in de kleuterschool in Warang onder meer nieuwe meubeltjes leveren. Van de kleuter- en lagere school van Baboucar Toumbou kon dan weer de omheining aangepast worden. “Dit was absoluut nodig om de indringers, maar ook de dieren buiten te houden die hun mango’s plukken”, klinkt het.

De peterschappen bleven lopen, maar ook de vele andere projecten zoals de materniteit van Nianing, poste de santé van Pointe Sarene, de Pouponnière van Nianing, de straatkinderen van M’Bour, de vrouwen van de zeepmakerij en kleine dorpen in de brousse kregen financiële steun.

Dat de organisatie dit kan doen is dankzij steun van onder meer stad Menen en Wervik, de provincie, sponsors en vele activiteiten. Op 21 januari volgt een nieuwe activiteit met een kaasavond in LDC De Kier in Wervik. Info en inschrijven kan nog tot 10 januari via lesamisdewarang@gmail.com.