Na succes van eerste editie op zondag 2 oktober opnieuw garageverkoop op de Bosmolens

Curieus organiseert op zondag 2 oktober voor de tweede keer een garageverkoop. Na het succes van vorig jaar wordt er gemikt op 50 deelnemers.

Curieus, voorheen bekend als Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (CSC), pakt voor het tweede jaar op rij uit met een garageverkoop. “De eerste editie was een schot in de roos. Garageverkopen zijn hier nog minder gebruikelijk dan rommelmarkten, maar de voordelen zijn eigenlijk groot. Ten eerste blijft de verkoper gewoon thuis en kan hij vanuit zijn garage de koopwaren aanbieden. Je hoeft dus nergens naartoe te rijden, al dan niet met een aanhangwagen. En op een kalm moment kun je thuis gewoon ook iets anders doen, als er op dat moment geen klanten zijn”, klinkt het bij organisator Dirk Oplinus.

Vorig jaar werd er gewerkt met een standje aan de Heilige-Familiekerk. “Daar konden de bezoekers een lijst met alle adressen afhalen, maar we zagen uiteindelijk dat er weinig mensen echt naar daar kwamen. Nu hebben we het anders opgelost en leggen we overal lijsten bij de deelnemers. Bij je eerste bezoek aan een garageverkoop, kun je dan zo’n lijst vragen.”

De garageverkoop loopt op zondag 2 oktober van 9 tot 18 uur. “De mensen die deelnemen gaan dit engagement aan, maar wie vroeger wil openen, kan dat natuurlijk ook.”

Hopen op droog weer

Enkel inwoners van de Bosmolens en De Mol kunnen deelnemen. Wie zeker al deelneemt is het gezin van Kristof Normon en Delphine Popelier uit de Meensesteenweg 81. “Voor ons is het de eerste deelname. We zullen heel wat spulletjes die we niet meer gebruiken, vaak ook van de kinderen, te koop aanbieden. We hopen op goed weer, dan kunnen we buiten voor de garage of onder de carport de spullen stallen. Ook onze overbuurvrouw Christine Omez doet mee, zij heeft ook werkmateriaal te koop. En mijn tante Christine Delbaere komt bij ons ook wat spullen verkopen. Onze dochter zal dan weer cupcakes bakken die we zullen verkopen.”