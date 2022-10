Na financiële domper vorig jaar, kan Moeder Gezelle op 19 november eindelijk het vermaarde Galabal houden in Meulebeke

Moeder Gezelle, de studentenclub met standplaats in het Tieltse, organiseert op zaterdag 19 november – in Meulebeke dit keer – voor de 38ste keer haar vermaarde Galabal. En dat mag een wonder heten. Want vorig jaar werden alle registers open getrokken voor een topeditie die – ondanks heel wat coronamaatregelen – uiteindelijk toch geannuleerd moest worden. De studentenclub bleef verweesd achter met een financiële put, maar is daar ondertussen uit geklauterd.

Vorig jaar had Moeder Gezelle kosten noch moeite gespaard om uit te pakken met een Galabal dat zijn gelijke nog niet gekend zou hebben. Een immense tent werd opgetrokken in de Rijkegemkouterstraat, de aankleding daarvan kostte ook handenvol geld. Maar door coronamaatregelen zagen de studenten zich genoopt een sneltestcentrum in te richten, maar ook dat mocht niet baten. Twee dagen voor het Galabal zelf moest na overleg met de stad Tielt er de stekker uit getrokken worden, de 3.000 beschikbare sneltesten ten spijt. “Blijkbaar gold de regeling alleen voor discotheken en mochten wij dat als event niet doen. De sneltesten hebben we nog kunnen doorverkopen, maar de vele kosten die we al gemaakt hadden liepen in de duizenden euro’s”, zegt Jarne Vannieuwenhuyze (20), preses bij Moeder Gezelle, die zelf Accountancy en Fiscaliteit studeert. Ondertussen organiseerde Moeder Gezelle ook twee cocktailparty’s en een oldtimerrit om een startbudget te creëren.

Weekendclub

Moeder Gezelle onstond al in 1954 en heeft Wingene als thuisbasis. “Wij zijn eigenlijk een weekendclub, iedere vrijdagavond komen we samen in Annexx by Shamrock in Tielt van onze peter Jochen Heytens. We hebben ook activiteiten in het weekend en gaan ook naar bals van bevriende studentenclubs.”

Moeder Gezelle telt nu een 20-tal leden uit de Tieltse regio. “Omdat we een weekendclub zijn maakt het niet uit waar je studeert, maar onze leden lopen nu allemaal in Gent school. Studenten uit Leuven of Antwerpen zijn ook welkom, maar momenteel hebben we er geen in ons ledenbestand. En het is ook zo dat we nu in Gent ook tijdens week wel een en ander meepikken.”

De voorbije drie jaren kon het Galabal dus niet georganiseerd worden, maar dit keer komt die lang verwachte 38ste editie er wel. “We behouden het concept van voor corona. Met twee zalen, een champagnebar, een loungegedeelte… Dit keer konden we een loods in de Oude Diksmuidestraat in Meulebeke op de kop tikken die we zullen omtoveren tot een galabalzaal. We hebben daarvoor wat hulp voor klank en geluid, maar voor de inkleding an sich zorgen we grotendeels zelf. Nieuw dit jaar is dat we wat verder op in de straat de beschikking hebben over een indoorparking.”

Tickets aan 25 euro

Vorig jaar had Moeder Gezelle eigenlijk al een uitverkochte editie, maar alle potentiële feestvierders kregen ook hun toegangsticket terugbetaald. “Normaal maak je reclame door een toporganisatie en dan komen de mensen vanzelf terug. Maar nu hebben we al drie keer niet meer mogen organiseren. Onze bezoekers komen ook uit de wijde regio, ook heel wat mensen van andere studentenclubs.”

Kaarten zijn te verkrijgen aan 25 euro, via de Facebookpagina of www.moedergezelle.be “We verwachten eerstdaags ook de fysieke kaarten en zullen die dan te koop aanbieden op de gebruikelijke adressen.”