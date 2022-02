Na drie moeilijke jaren hopen organisatoren Parkloop Dadizele op ‘normale’editie: “We doen dapper verder”

Atletiekvereniging VAD Dadizele organiseert op zondag 13 februari haar jaarlijkse Parkloop. Na drie jaar met tegenslagen hoopt de atletiekvereniging dit jaar eens een ietwat normale editie te kunnen organiseren. “Een normaal mens of beginnende vereniging zou er moedeloos van worden of wellicht de strijd staken, maar eens dat je 46 jaar hebt bereikt met een organisatie, probeer je verder te vechten”, aldus voorzitter Francky Bettens.

De Parkloop in Dadizele lokte vroeger meer dan duizend atleten naar de Pompeschittersgemeente. De voorbije jaren halen de organisatoren verre van dergelijk deelnemersaantal. Enkele tegenslagen gooiden serieus wat roet in het eten.

“In 2019 moesten we vroegtijdig onze wedstrijd staken door een windhoos, waardoor er een boom op het parcours terecht kwam. In 2020 moesten we twee dagen voor ons evenement naar een alternatief zoeken. Het stormachtige weer zorgde ervoor dat lopen in de nabijheid van den Ommeganck te gevaarlijk zou zijn. Die editie kon gelukkig doorgaan op de site van het voormalige Dadipark”, aldus Francky Bettens.

Vorig jaar gooide de coronacrisis roet in het eten en werd de Parkloop afgelast. “Velen zouden er moedeloos van worden, maar wij willen de moed niet opgeven. We proberen overeind te krabbelen, al is dat in deze bijzondere tijden niet gemakkelijk. De coronacrisis is nog niet voorbij. Dat brengt echt wel uitdagingen mee op vlak van organisatie. Zo hebben we de voorbije weken iedereen aangemoedigd om vooraf in te schrijven. De dag zelf kan wel nog, maar in beperkte mate.”

Duizend deelnemers

Op zondag 13 februari is het al de 46ste editie van de Parkloop. Het loopevenement mag zich inmiddels een monument heten binnen het atletiekmilieu. “Dankzij de vele vrijwilligers en sponsors is het mogelijk om ons evenement te blijven organiseren. We beseffen maar al te goed dat we de kaap van de duizend deelnemers niet meer zullen ronden.”

“Die tijden zijn waarschijnlijk voorbij. Vandaag de dag zijn er veel meer ontspanningsmogelijkheden en kunnen kinderen en sportievelingen uit tal van hobby’s kiezen. Toch hopen we om, na drie moeilijke jaren, ons monument terug wat op te bouwen.”

Terwijl de laatste editie plaats vond in het Dadipark, keert de Parkloop zondag terug naar gekend terrein. De verschillende reeksen worden gelopen in de omgeving van zaal den Ommeganck en het bos van Mariënstede. “Aan het wedstrijdprogramma wijzigen we quasi niets. De eerste wedstrijden starten om 14u.”

Marieke Vervoort

De organisatoren zetten wel extra in op de reeks voor G-sporters. “In 2017 was mijn hartsvriendin Marieke Vervoort de meter van onze organisatie. In 2020 gaven wij een postuum eerbetoon aan Wielemie. Ik deed toen de belofte dat wij verder Marieke willen eren op onze wedstrijd. In samenspraak met haar ouders dopen we dan ook de reeks voor G-sporters om tot de trofee DADIwieleMie. Op die manier blijven we Marieke ieder jaar in ons hart dragen.”

