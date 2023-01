Na drie jaar heeft Oostende weer een prinses carnaval

Voor en tijdens corona zat het carnaval in Oostende in het slop. Na regen komt altijd zonneschijn. Drie jaar na prinses Lotje kon Het Hof der Prinsen & Prinsessen weer een prinsessenbal met verkiezing organiseren, in aanwezigheid van alle carnavalisten uit de regio.

Kjenta Dupont was de enige kandidate, maar ze moest wel 250 stemmen op haar naam krijgen. Ze slaagde met glans en diep in de nacht, het was al 1.30 uur, kon ze officieel aangesteld worden als Prinses Kjenta, prinses van Groot-Oostende 2023. Het feest ging door in de Bagatelle van de Wellington Hippodroom. Tussen 23 uur en 1 uur konden de aanwezigen hun stem uitbrengen. Na een gezellig avondje met veel dans en zang en meer dan 300 stemmen voor de enige kandidate mochten de organisatoren, het Hof der Prinsen en Prinsessen, overgaan tot de kroning van de nieuwe prinses. Het carnaval in Oostende leeft weer!

Uiteraard is de nieuwe prinses in de wolken. “Ik ben geboren in Oostende en woon nu in Gistel. Ik heb een diploma kinderverzorging, werk in woonzorgcentrum Haerlebout in Middelkerke en volg nu een bijkomende opleiding voor verpleegster in Oostende. Ik heb een zoontje van vijf, Nathan, en sinds anderhalf jaar woon ik samen met Marco Daelman. Ik had zelf totaal geen verleden of ervaring in het carnavalsgebeuren, maar ik ben wel meegegaan naar verkiezingen. Marco heeft me, samen met zijn pa, Prins Spoense 2012, over de streep getrokken om mee te doen voor de titel Prinses Carnaval Groot-Oostende! Ik hou van muziek en show en heb nu de carnavalsmicrobe te pakken. Ik hoop dat mijn aanstelling de stimulans mag zijn voor vele meisjes om zich in de toekomst ook kandidaat te stellen voor de prinsesverkiezing. Het zou natuurlijk mooi zijn moest ik straks, samen met Marco, als prins en prinses, op het podium kunnen staan in Zaal Wellington op 18 februari. Het wordt zeker een spannende strijd met twee sterke kandidaten, Schelpe en Marco. We zullen er keihard voor werken! Alaaf! Alaaf! Alaaf!”