Na 95 jaar geen suskewiet meer bij vinkenvereniging De Vijverbosvink: “Jeugd aantrekken lukt niet meer”

De Westrozebeekse vinkenvereniging De Vijverbosvink gooit na 95 jaar de handdoek in de ring. De vereniging kon niet overweg met de digitalisering die ook in de vinkensport haar intrede doet en kampte bovendien met een dalend ledenaantal. Op 2 oktober werd het allerlaatste kampioenenfeest georganiseerd.

Voorzitter Norbert Demunster (87) is gepokt en gemazeld in de vinkensport. “Ik ben al van in de jaren 60 lid van de Vijverbosvink”, vertelt Norbert. “Voorzitter ben ik sinds 1997. Ik volgde Achille Delrue op nadat die tijdens de eerste zetting van het seizoen een beroerte kreeg waaraan hij nadien zou overlijden. Van 1977 tot 2019 was ik ook gewestvoorzitter van A.Vi.Bo, de Koninklijke Algemene Federatie Algemene Vinkeniersbond. Daarnaast was ik diverse keren van dienst op het Belgisch kampioenschap vinkenzang waar ik op zaterdag de inschrijvingen vanaf de middag tot de avond voor mijn rekening nam.”

Dalend ledenaantal

De Vijverbosvink houdt nu evenwel op te bestaan. “We hebben de beslissing genomen om er mee te kappen omdat alles nu digitaal dient te gebeuren”, aldus Norbert. “Ook de uitslagen moeten via digitale weg doorgestuurd worden naar A.Vi.Bo. Ik heb weliswaar een computer, maar kan met de digitale administratie – in tegenstelling tot de manuele – echt niet overweg. Ik heb het afgelopen seizoen beroep kunnen doen op iemand die met het digitale wel overweg kan, maar uiteindelijk kan je dat ook niet blijven doen. Daarnaast is er ook nog ons dalende ledenaantal. Vorig seizoen telden we nog negen leden. De vinkensport sterft uit. Binnen vijf jaar zouden er waarschijnlijk niet veel leden meer over zijn. In 2027 zouden we ons honderdjarig bestaan vieren. Een aantal mensen opperden om tot dan door te gaan, maar hoeveel leden zouden er dan nog overblijven? Jongeren aantrekken lukt ook niet meer. Jonge gasten vinden geen liefhebberij meer in de vinkensport. De jeugd leeft ook helemaal anders. Ze vertrekken om uit te gaan op een tijdstip toen wij al terug naar huis keerden. Als er op zondagmorgen zetting is, liggen ze nog in hun bed. Niet alleen de vinkensport heeft overigens met desinteresse van jongeren te maken. Ook in duivenverenigingen en kaartersclubs vind je geen jonge gasten meer. Je vindt er alleen maar bejaarde mensen. Ik schat dat er in Westrozebeke nog amper twee duivenmelkers zijn. Het is jammer dat mooie volkssporten op die manier verdwijnen, maar er is jammer genoeg niets aan te doen.”

Het is jammer dat mooie volkssporten verdwijnen

Bedankingsfeest

Stoppen als vinkenier doet Norbert evenwel niet. “Ik trek samen met een ander lid van De Vijverbosvink naar een vinkenvereniging in Moorslede”, legt Norbert uit. “Nog een ander lid trekt naar een club in Jonkershove. Wellicht trekken een aantal andere leden ook richting vinkenmaatschappij De Breydelzonen in Oostnieuwkerke, terwijl een aantal definitief zullen stoppen.”

De Vijverbosvink vierde op 2 oktober zijn allerlaatste kampioenenfeest. Gilbert Deruytter werd met vogel Kimmy gehuldigd als koning, terwijl Roger Vannieuwenhuyse met vogel Tom in de bloemen gezet werd als eerste kampioen. “Eigenlijk was onze laatste bijeenkomst meer een bedankingsfeest dan een kampioenenfeest”, weet Norbert. “Er was een maaltijd, terwijl alle bestuursleden een grote fruitmand mee naar huis mochten nemen. Voor de dames hadden we pralines voorzien. Dat mocht wel, want het geld dat we in kas hadden is niet alleen het geld van de vereniging, maar ook van de vinkeniers. A.Vi.Bo schrijft voor dat wat overblijft in de kassa door ons aan een zelfgekozen goed doel mag geschonken worden. Dat doel moeten we momenteel nog bepalen.” (CB)