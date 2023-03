Na 50 jaar nieuwe kostuums voor Koninklijke Fanfare Orpheonisten uit Gistel: “Ons grootste project ooit”

Voor het eerst sinds de jaren zeventig zullen de leden van Koninklijke Fanfare De Orpheonisten in het najaar strak in het pak kunnen optreden. “Liefst zeventig kostuums worden speciaal op maat gemaakt, specifiek voor elke muzikant”, zegt een fiere voorzitter Rudi Clybouw.

Fanfare ‘De Orpheonisten’ is een begrip. Al sinds 1862 (!) treden de leden overal te lande op, zowel in concert- en cultuurzalen in een klassieke opstelling, maar ook als wandelfanfare. En daar horen, naast prima onderhouden instrumenten ook kraaknette kostuums bij. Alleen: die geraken een beetje oud en versleten. “Onze huidige fanfarekostuums dateren nog van de jaren zeventig. Toen werden ze op maat gemaakt en doorgegeven van muzikant tot muzikant. Maar de tand des tijds laat zich voelen: kleurverschillen – de een heeft een blauwe broek, de andere een zwarte – , vesten te groot of te klein, mouwen en broekspijpen te kort of te lang… Daar moesten we iets aan doen”, schetst voorzitter Clybouw.

Volledig op maat

“We laten nu zeventig nieuwe kostuums volledig op maat maken: 62 stuks voor de muzikanten van vandaag, acht kostuums met courante confectiematen als reserve-exemplaren. Alle pakken zijn anderhalve maat verstelbaar in de breedte en lengte, zodat ze makkelijker kunnen worden doorgegeven als bijvoorbeeld een lid afscheid neemt en een nieuwe muzikant zijn intrede maakt.”

“Hopen maar dat niemand nu nog fel verzwaart of vermagert”

De opmetingen alleen al waren een ferm karwei: drie dagen lang werd in de lokale basisschool van Moere het lintmetertje bovengehaald. “Riet Bleyaert uit Pittem nam het maatwerk voor haar rekening. Met maar liefst 120 paskostuums, met daarin alle maten, kwam ze over de brug. Bij het opmeten wordt niet alleen rekening gehouden met de grootte van elke speler, maar ook met het muziekinstrument dat wordt bespeeld. Zo moeten bij een fluit- of trombonespeler de mouwen ietsje langer zijn, gezien zij met de armen vooruit muziek maken”, vervolgt Rudi. “We stelden met Stien Vandecasteele, Lien Zwertvagher en Trui Mergaert ook een kostuumteam aan om elk detail onder de loep te nemen. Zo zullen de kostuums een binnenzak hebben om het marsboekje op te bergen. Naast de blauwe broek en bordeaux-blauwe vesten gaat veel aandacht naar het logo. STN. bags uit het naburige Zevekote voorziet een mooi logo op leer met blauwe kleur en gouden letters. Een verwijzing naar Gistel en de symbolische maan van Moere ontbreken niet. Ja, dit is ons grootste project ooit en je voelt dat dit enorm leeft bij muzikanten én dorpsbewoners. We maken er een groot feest en een teambuilding van.”

De hele operatie kost zo’n 60.000 euro, waarvan de stad voor de helft tussenkomt. “Ook andere steden en gemeenten steunen hun fanfares op die manier, bovendien heeft De Orpheonisten een grote bovenlokale uitstraling. Noem ze gerust een van de Gistelse cultuurambassadeurs”, onderstreept burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “De Koninklijke vereniging vervult ook een grote maatschappelijke rol, gezien ze een eigen muziekschool hebben en een grote sociale betrokkenheid hebben naar jong en oud. Dat zijn allemaal elementen die we in rekening hebben genomen.”

Voorstelling

In het weekend van 23 en 24 september plant de fanfare een eerste voorstelling van de kostuums in Moere, op 29 september zou Gistel-stad aan de beurt zijn. “We willen iedereen bij ons project betrekken. Op 9 september zijn de kostuums klaar en is er enkel nog ruimte voor minimale aanpassingen. (lacht) Nu maar hopen dat niemand van onze vereniging nog fel verzwaart of vermagert, groeit of krimpt.”