Na 40 jaar nieuwe stek voor De Wielertoerist

Internationale Wielervereniging De Wielertoerist begint het wielerseizoen met een grote verandering. Na 40 jaar wisselt de wielerclub immers van clublokaal. “We verhuizen van restaurant De Tol naar café Het Eerste Huis”, vertelt voorzitter Peter Van den Berghe. “Als club hebben we uiteraard een enorme waardering voor het feit dat we vele jaren wekelijks welkom waren. We zijn de zaakvoerders van De Tol heel dankbaar dat ze onze club blijven sponsoren. Met café Het Eerste Huis vonden we een geschikt nieuw clublokaal, dat goed past bij onze club, die vandaag de dag 64 leden telt. Iedereen is altijd welkom om een 5-tal ritten mee te rijden. Elke zondag vertrekken we om 9 uur aan Het Eerste Huis. Velen zijn al om 8.45 uur aanwezig voor een koffie”, klinkt het enthousiast. Meer info vind je terug op www.dewielertoerist.nl. (MIWI/foto MIWI)