Na 36 jaar valt het doek over culturele vereniging Ic Dien

Met de organisatie van de vijfde mosselmarathon voor het goede doel valt op maandag 11 november het doek over Ic Dien Deerlijk. De culturele vereniging stopt ermee na 36 jaar, maar er zijn plannen om vanaf volgend jaar met iets nieuws voor de pinnen te komen.

Voor de start van Ic Dien Deerlijk moeten we terug naar het najaar van 1988. “Er waren in dat jaar gemeenteraadsverkiezingen en kort daarna werd de vereniging, binnen de schoot van de toenmalige Volksunie, boven de doopvont gehouden”, verduidelijkt huidig voorzitter Dirk Demeurie. “De stichtingsvergadering vond plaats aan de Amerikaanse eik in de tuin van gemeenteraadslid Janneke Verbrugge. Hiermee verwijzend naar de pentekeningen van Joe English, frontsoldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog en ontwerper van de historische heldenhuldezerkjes. Het was de bedoeling om via dit kanaal activiteiten op het getouw te zetten die de Vlaamse zaak dienden.”

De stichters waren Dirk Demeurie, Janneke Verbrugge, Rita Joseph, Kris Christiaens, Bernard Verschuere, Egied Vandommele en de inmiddels overleden Marc Byttebier, Daniël Callens en André Eylenbosch. In de beginjaren waren de belangrijkste initiatieven de jaarlijkse herdenking van het overlijden van René De Clercq, de organisatie van de 11 juli-viering en deelname aan de IJzerbedevaart in Diksmuide.

Een nieuwe vereniging

“Het aantal activiteiten nam daarna gestadig toe”, gaat Dirk Demeurie verder. “Auto- en fietszoektochten, de fietstocht ‘De wereld rond voor vrede’, een inzamelactie van naaimachines voor Suriname samen met tv-bekendheid Alida Neslo, braadfeesten, muzikale kroegentochten, voordrachten met onder meer Jean-Pierre Van Rossem en Jean-Marie Dedecker, optreden van Freddy De Vadder, culturele uitstappen (naar Straatsburg, Reims, de Opaalkust, Zeeland, Auschwitz en Birkenau…), quiz over FC De Kampioenen, fietstocht naar de IJzerbedevaart, de jaarlijkse mosselmarathons ten voordele van een goed doel op 11 november…”

“De jongste jaren waren de doelstellingen van Ic Dien wat achterhaald. Bovendien is er amper nog iemand die weet heeft van de historische achtergrond en betekenis van de naam Ic Dien en de link met Joe English en WOI. Daarom hebben we beslist om er definitief mee te stoppen. Maar we hebben plannen. Met nieuwe mensen willen we een nieuwe vereniging opstarten: a-politiek, met ‘het goede doel’ als rode draad, een brede waaier activiteiten en een duidelijke link naar de bedrijfs- en ondernemingswereld. Sommige initiatieven zullen behouden worden, maar er komen ook nieuwe zaken.” (DRD)