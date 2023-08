Na 126 jaar komt er een einde aan vinkentijdperk in Ardooie

Gedurende 126 jaar hebben de Lustige Zangers voor plezier gezorgd in Ardooie. In al die jaren hebben honderden vinkenliefhebbers hun hobby gevonden in het kweken en verzorgen van vinken. Nu zetten ze een punt achter de werking. Daarmee verdwijnt een van de oudste verenigingen uit de gemeente.

Is er nog plaats voor de volkssport in dit digitale tijdperk? Volkssporten die reeds decennia ons sociale leven domineerden, krijgen het lastig. Jo Herman van de Lustige Zangers: “We kijken terug op 126 jaar intensieve werking met zettingen, kampioenenvieringen, gewestzettingen en allerlei activiteiten. Hoogtepunt was ongetwijfeld de organisatie van het nationaal kampioenschap voor vinkenzang waarbij bijna 2.000 vinkeniers naar Ardooie afzakten. Ook de dagelijkse zorg voor de vogels maakte deel uit van het leven van een vinkenier. Maar nu gooien de Lustige Zangers de handdoek in de ring en houden op te bestaan als vereniging.”

Geen opvolging

Het bestuur, dat zorgt voor de goede werking, wordt een dagje ouder en er staat geen jeugd klaar om het over te nemen. “En hier en daar ervaren we ook tegenwerking. Groepen wielertoeristen of recreatieve fietsers zien ons niet graag in de reke zitten op zondagvoormiddag. Ook sommige natuurliefhebbers ergeren zich aan de vinkensport. En moeder de vrouw is niet steeds gelukkig met de zondagse activiteiten van de partner-vinkenier.”

De Lustige Zangers konden tot op vandaag rekenen op nog steeds zestig leden waarbij een derde regelmatig naar de zettingen kwam. Anderen zijn dan ook druk bezig met de kweek van jonge vogels. (JM)