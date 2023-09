Muzikaal kermisfeest voor S-Plus

De leden van de S-Plus-afdeling Meulebeke hielden hun kermisfeest in zaal Ter Deeve. Na de koffie met taart was het tijd om de huwelijksjubilarissen en de leden met een ‘speciale verjaardag’ in de bloemetjes te zetten. Marcel Bruyneel en Mariette Devos stapten op 18 september 1953 in het huwelijksbootje en werden gehuldigd voor hun platina jubileum. Applaus en bloemen waren er voor Lia Gelaude en Mariette Devos voor hun 90ste verjaardag, voor Cherly Lefere met haar 85ste verjaardag, en voor Herman Verheye en Anny Noppe die 80 levensjaren op de teller staan hebben. Accordeonvirtuoos Jean-Pierre Verscheuren en André Deloddere zorgden ondertussen voor heerlijke deuntjes. (LB/foto Luc)