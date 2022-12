Muziekvereniging Sint-Jan Marke brengt ‘Roots 66’

Op zaterdag 10 december brengt muziekvereniging Sint-Jan Marke in het ontmoetingscentrum ‘Roots 66’, dit samen met Günther Neefs.

“Door de coronapandemie moesten we ‘Roots 66’ al tweemaal uitstellen”, vertelt voorzitter Johan Vanhoenacker. Muziekvereniging Sint-Jan Marke bestaat 115 jaar en heeft 30 spelende leden. Johan is er van 1957 bij als muzikant slagwerk. In 1975 trad hij toe tot het bestuur waarvan hij sinds 1995 voorzitter is.

“We hebben mooie prestatie afgeleverd”, vertelt een trotse voorzitter. “Zo gaven we in 2017 een hommageconcert met Connie Neefs Medley en Ronny Deprez voor wijlen Louis Neefs naar aanleiding van zijn 80 jaar. In 2011 was er ‘Pack up your troubles and smile’ in de schouwburg met liederen van de Eerste Wereldoorlog. We realiseerden in 2015 het project ‘Level up!’ met Howest-afdeling digital arts. Leerlingen maakten games en onze dirigent Bart Feys zette er muziek op. In 2019 wonnen we de Vlamo-award voor de uitvoering van ons uniek belevingsconcert ‘Lot 08091918’ naar het boek van de Markse Françoise Herman.”

Hele uitdaging

In augustus 2018 trokken Günther Neefs (57) en Guy De Pré samen naar Amerika, Route 66. “We gingen op zoek naar de roots van de muziek die in Chicago begon met de soul en de jazz en eindigde met de filmmuziek in L.A.”, vertelt Günther Neefs. “Met ‘Roots 66’ zijn we eerst op tour gegaan in alle culturele centra. Plots kwamen we op het idee om dit samen te doen voor harmonieën, fanfares, bigbands. We brengen tien liedjes met tussenin de clips en teksten. Het is een plezant gegeven om dat met hen te doen omdat het met afwisselende muziekgengres zijn. Soul, jazz, swing, country, blues, filmmuziek… Ik vind dat leuk daar ik zelf uit een bigband kom.” Günther speelde op 19-jarige leeftijd percussie. “Het is een hele opdracht voor de muzikanten, maar ik voel na elk concert dat iedereen blij is, dat het toch wel de moeite waard was om deze uitdaging aan te gaan.”

Voor Günther is ‘Roots 66’ een project. “We nemen het publiek mee met muziek en beelden. Guy Depréz is de ideale man om alles toe te lichten. Het is een virtuele goedkope reis”, besluit Günther Neefs. (CH)

‘Roots 66’ met Günther Neefs en Muziekvereniging Sint-Jan Marke – zaterdag 10 december – aanvang 20 uur – oc Marke. Tickets: 20 euro, te verkrijgen bij de muzikanten en bij Santy, Rekkemstraat 177, Marke.