Muziekvereniging Ridder Jans Zonen denkt al aan eeuwfeest

De koninklijke fanfare de Ridder Jans Zonen kende enkele erg drukke maanden. De fanfare bracht eind oktober een herfstconcert en vierde ook haar jaarlijks Sint-Ceciliafeest. De jongeren van het jeugdorkest Die Brugh brachten eind 2023 hun kerstconcert.

De vereniging zette ook lid Domien Bekaert extra in de kijker. Domien, jarenlang directeur in de plaatselijke school en lid van de Ridder Jans Zonen, ging eind 2023 met pensioen en werd getrakteerd op een vleugje muziek. Ondertussen kijkt men bij de Ridder Jans Zonen ook al naar de toekomst. In 2026 viert de vereniging haar 100-jarig bestaan. Die verjaardag wil de vereniging uitgebreid vieren. Om wat geld in het laatje te hebben om van alles te kunnen organiseren werd nu al een wijn- en cavaverkoop gehouden. (BF/foto JS)