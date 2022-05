Muziekkorpsen uit binnen- en binnenland blazen verzamelen op VE Taptoe in Roeselare

Rony Bekaert pakt op zaterdag 7 mei opnieuw uit met een V(ictory) E(urope) Taptoe. Na de donkere pandemieperiode wil Rony het einde van WO II in Europa herdenken met muziekkorpsen uit binnen- en binnenland.

“De herdenking van VE-Day of het einde van WO II in Europa wordt in Roeselare al vele jaren met een taptoe herinnerd”, begint organisator en oud-militair Rony Bekaert.

“Na talrijke organisaties met militaire oldtimers begon een muzikale periode met een paar lokale harmonieën. Een jaarlijkse toelage van het stadsbestuur gaf ons de kans grotere ideeën uit te werken om te komen tot een internationale, klasrijke taptoe. Dit jaar wordt de taptoe voor de negentiende keer georganiseerd. Neen, we wilden niet opgeven. Ten eerste organiseer ik dat graag met mijn vrienden. Ten tweede mogen we onze bevrijding na de nazibezetting nooit vergeten. En ten derde moet er toch minstens een twintigste feestelijke editie komen.” (lacht)

“Op die jubileumeditie in 2023 zouden we graag uitpakken met muziekkorpsen uit Polen, Engeland, België, Nederland en Frankrijk. Inderdaad, een internationale muzikale taptoe door de Roeselaarse straten en op het Polenplein.”

“Deze taptoe is een organisatie van het Comité VE Day waarvan ik de eindverantwoordelijke ben. De regie van de taptoe en de coördinatie naar de korpsen toe gebeurt door Ronny Muylle, terwijl Dirk Brabant onze PR-verantwoordelijke is. We kunnen ook rekenen op de medewerking van de Meters en de Peters van de erebegraafplaats, terwijl het stadsbestuur zorgt voor de logistieke en welgekomen financiële steun.”

Deelnemers

“Het zijn niet de minste muziekkorpsen die we in Roeselare mogen begroeten. Het koninklijk jeugdmuziekkorps Onze-Lieve-Vrouwecollege uit Oostende bijt de spits af, gevolgd door de Batterie Municipale uit het Franse Saint-Pol-sur-Mer. Daarna is het tijd voor de fietsende fanfare De Zwaluw uit Eernegem en vervolgens tonen de muzikanten van de Show- en Marchingband Juliana uit Amersfoort hun kunnen.”

“Om 14 uur begint de straatparade door de centrumstraten en vanaf 15.30 uur is er de eigenlijke taptoe op het Polenplein. Als afsluiter spelen de korpsen nog samen een finale onder leiding van Virginie Vantyghem, de dirigent van de OLVO-band uit Oostende. De taptoe wordt afgesloten met de Last Post en het Europees Volkslied voor alle slachtoffers uit beide oorlogen.”

De taptoe is gratis, maar een zitje op de tribune kost tien euro. Genummerde kaarten op de overdekte tribune zijn te koop bij Dagbladhandel Bjorn in de Ardooisesteenweg 45.

Vanaf 14.30 uur kunnen mensen met een vrijetijdspas aan de infobalie op het Polenplein een zitje op de tribune kopen voor vijf euro.

(PS)