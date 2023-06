Muls Darts viert Eric en zijn kampioenen in Aartrijke

Sinds 2003 is dartsclub Muls Darts in Aartrijke gevestigd in café Gemeentehuis bij Eric Demeulemeester. Vorige zaterdag vierde de club er zijn laatste kampioenenfeest.

Uitbater Eric en zijn echtgenote Jeannine, die stoppen met het café, werden door het bestuur met Danny Derous, Luc Sinnaeve en Ivan Ingelbrecht in de bloemen gezet. Voorzitter Chris Vandevelde was afwezig. In 2023 werd Ivan Ingelbrecht dartskampioen. Danny Derous en Jeffrey Deblaere werden tweede en derde. Op 2 september start Muls Darts in café Oud Gemeentehuis bij Francis Faber. Nieuwe leden zijn steeds welkom.