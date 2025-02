MS-Liga regio Oostende heeft een nieuw bestuur

Aan de Middenkust zijn Monic Willems en Céline Jacqmain voortaan de gezichten van de MS-Liga Vlaanderen. Ze trekken de lokale groep, houden maandelijkse bijeenkomsten en willen MS meer naamsbekendheid geven.

“Multiple Sclerose is een ongeneeslijke aandoening van het centraal zenuwstelsel die leidt tot verschillende (on)zichtbare symptomen met een onvoorspelbaar en erg divers ziekteverloop”, schetst secretaris en ergotherapeute Céline Jacqmain. Samen met Monic Willems neemt ze de taken over van Diane Versluys en Mimi Depuydt die gedurende vele jaren de lokale afdeling trokken en bekendheid gaven. Monic was tijdens haar loopbaan actief in de farmaceutische sector als opleider en contactpersoon voor artsen, en wilde zich na haar pensioen inzetten in Oostende.

“Er zijn in onze provincie zeven lokale afdelingen, in andere provincies maar één of enkele. We werken onder de MS Liga Vlaanderen die de belangen van patiënten verdedigt, zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek, informeert en bijvoorbeeld de MS-week organiseert. Zelf staan we in voor de lokale activiteiten, acties en fondsenwerving”, zo duidt de voorzitter. MS-Liga Regio Oostende is actief aan de Middenkust en bereikt meer dan 100 patiënten. “We verbinden mensen door samen te praten en ervaringen uit te wisselen. We doen dat met praatgroepen, een jaarlijks etentje, wandelen, informatiemomenten en een activiteit elke eerste maandagavond van de maand. In de eerste plaats voor de personen met MS, maar ook voor hun partners en vrijwilligers”, zegt Céline. “We willen op onze thema-avonden verbinden en vooral informeren”, aldus Monic.

Fondsenwerving

“Er is een jaarlijkse koekjesverkoop van de MS Liga waarvan de opbrengst gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Daar hangen we vaak ook een lokale actie aan vast. Op de landbouwmarkt in Middelkerke verkochten we pudding en pompoenen en die opbrengst is voor onze lokale werking”, schetst Monic.

Een ander deel komt van giften van bedrijven, verenigingen en serviceclubs. “Zo organiseert de KRNSO een kaas- en wijnavond en de golfclub in De Haan een toernooi. Daarmee drukken we de kosten voor onze leden op activiteiten. Als er een grotere gift is, dan gaat een deel naar de MS Liga Vlaanderen.”

Informeren

Een belangrijke taak zien Monic en Céline in het bekender maken van MS. “In de jaren ‘70 en ‘80 waren er grote acties op televisie rond MS waardoor de man in de straat MS beter kende. Nu is dat veel minder. Er mag wat meer bekendheid komen. Als MS bekender is dan zullen mensen sneller symptomen herkennen en zal sneller de diagnose gesteld worden. En dat geeft grotere kans op stabilisering van de ziekte.” Céline illustreert met een persoonlijke ervaring: “Als 18-jarige had ik dubbel zicht en bezocht ik mijn huisarts. Toen werd dat niet gezien als een eerste symptoom. Het duurde tien jaar voor ik de juiste diagnose kreeg.” (EFO)

Info: celine.jacqmain@ms-vlaanderen.be en monic.willems@ms-vlaanderen.be