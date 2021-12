MS-Huis Menen verkoopt bierpaketten

Het MS-Huis in Menen heeft het door de coronacrisis al twee jaar moeilijk. Daarom gaat de vereniging op zoek naar andere manieren om de kas wat te spijzen.

De organisatie wil mensen verenigen die op eender welke manier met MS geconfronteerd worden. MS staat voor ‘Multiple sclerose’, een aandoening van het centrale zenuwstelsel en ook een auto-immuunziekte. Deze aandoening treft mensen doorgaans vanaf jongere leeftijd maar dikwijls ook in een verschillende intensiteit. MS is een chronische aandoening en ongeneeslijk.

Vroeger haalden zij hun inkomsten uit het organiseren van een nieuwjaarsontbijt, een verkoopstand op het vakantiesalon bij Herman & Vandamme Menen, verkoopstanden op twee kerstmarkten en in september/oktober de organisatie van het jaarlijks spaghettifestijn. Al deze inkomsten zijn sinds begin 2020 weggevallen.

Bierpaketten

Dit jaar koos men voor een alternatief. Samen met de Kiwanis Groep Wervik Tabakstreek wordt een bierpakket-verkoop gehouden. Voor drie verschillende bieren Oscar (75 cl-Blond-Bruin-Triple) van de Meense brouwerij Eutropius betaald men 25 euro.

Een ideaal nieuwjaarsgeschenk, ook voor bedrijven om aan hun klanten te schenken. Het MS-Huis ontvangt daarvan 11 euro per pakket voor hun werking Bestellen kan bij het MS-Huis, Allegro-Volkslaan 2 in Menen of door betaling op rekeningnummer BE10 73605537 1304 van het MS-Huis met vermelding naam en adres en het aantal gewenste pakketten.

(WO)