Mountainbikeclub De Raketten organiseert op 11 november toertocht in Wervik

Traditioneel op Wapenstilstand 11 november is er de toertocht van mountainbikeclub De Raketten. Start en aankomst bevinden zich nu aan sportcentrum De Pionier in de Gosserieslaan. Het parcours ligt er door de regen drassig bij, en het zal een beetje van het weer afhangen hoeveel deelnemers er opdagen. Maar het enthousiasme bij De Raketten is er niet minder groot om.

Een jaar geleden verhuisde men naar de Viroviossite, omdat er toen door de heraanleg van de Steenakker op vrijdag tijdelijk markt was op het stadsdomein Oosthove en de parking dus bezet was. Wapenstilstand valt dit jaar op een zaterdag, en dan zijn er heel wat jeugdwedstrijden van Eendracht Wervik. Gelukkig was wat De Pionier vrij.

“De Viroviossite en De Pionier zijn voor ons praktischer”, zegt voorzitter Dirk Degrande. “Zo moeten we zelf geen douches in tenten meer opzetten. Ter plaatse is alle accommodatie aanwezig. In De Pionier is er een grote bar. Vorig jaar zaten we in twee kantines, van Eendracht Wervik en Athleoo Wervik, en moesten we twee togen bemannen. Praktisch wordt het nu beter.”

Noord-Frankrijk

“We keren eens terug naar Noord-Frankrijk. Via Wervicq-Sud en Bousbecque gaat het naar Halluin. Om dan in Rekkem te belanden. We blijven relatief dicht bij de Leie. Onderweg zijn er drie bevoorradingen. Het parcours is dit keer uitgetekend door Sonny Debacker en Donald Koopman.”

Het is afwachten hoeveel fietsers er zullen afzakken. Vorig jaar was het mooi weer en waren het er een duizendtal. “We merken dat er overal minder deelnemers zijn”, zegt ondervoorzitter en penningmeester Isabel De Roo. “Alle parcours moeten worden doorgegeven en is het wachten op de goedkeuring. Het is ook strenger geworden. Een organisator die een paar weken vooraf zijn aanvraag ziet afgekeurd worden, kan er de brui aan geven.”

De rit gaat ook weer door het clublokaal De Macote, in de Stationsstraat, waar er achteraan een bevoorrading is. Van de doortocht door De Macote ging het vroeger direct naar de finish. “Nu niet”, zegt Dirk. “Nu is er nog vijf kilometer af te leggen.”

Blikvangers in de massa vorig jaar waren profs Xandro Meurisse, Tom Devriendt (vierde in Parijs-Roubaix vorig jaar jaar) en Gianni Vermeersch, vorig jaar wereldkampioen gravel. Yves Lampaert en Tim Declercq namen enkele jaren geleden deel. Uitkijken welke bekende namen er nu van de partij zullen zijn.

De Raketten werd opgericht in maart 2002. Er zijn ongeveer 45 leden uit de regio Wervik-Ieper. Ze rijden elk jaar Parijs-Roubaix en trokken begin september op weekend naar Cosy, nabij Maredsous, in de provincie Namen. Marc Malfait is nieuw in het vijfkoppig bestuur.

Naar Marokko

De Raketten waren eind april vorig jaar ook in het buitenland actief. Met vijftien trok men naar Canterbury voor een driedaagse. En Dirk Degrande en Isabel De Roo gingen ruim een maand geleden met secretaris Christophe Lysy, Tom Lecluse en Dieter Verschaeve voor acht dagen naar Marokko, voor een trail onder begeleiding van El Camino Loco.

“In een land met een andere cultuur en andere mentaliteit”, zegt Dirk. “Het was er heel mooi. We sliepen er in tenten. We reden er in de bergen en een prachtig landschap.”

“We deden ritten van gemiddeld 40 à 65 kilometer, met 600 tot 1.800 hoogtemeters”, vertelt Isabel. Dirk moest het doen zonder zijn e-mountainbike. Omwille van de batterij en dus het ontploffingsgevaar mocht die niet in het vliegtuig.

Drassig

De toertocht op Wapenstilstand is sedert vorig weekend bepijld. Door de aanhoudende regen ligt het parcours drassig. Er zijn drie afstanden: 35, 47 en 68 kilometer. Inschrijven van 8 tot 14 uur, de grootste afstand tot 12 uur. Deelname kost 5 euro voor leden Cycling Vlaanderen en 7 euro voor anderen.