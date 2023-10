Mountainbike- en cyclotocht van WTC Beveren Sportief heeft nieuwe naam: “Goesting om verder te groeien”

Zeg niet langer de Scatto VTT en cyclo in Roeselare. De jaarlijkse mountainbike- en cyclotocht van WTC Beveren Sportief is omgedoopt tot de Titeca. pro VTT en cyclo. Het jaarlijkse evenement vindt plaats op zaterdag 4 november en is ondertussen al aan zijn elfde editie toe.

De organisatie valt al vele jaren onder de deskundige leiding van WTC Beveren Sportief en de ondertussen bijna negentig leden van de club. Nieuw dit jaar is wel de naam van het evenement, namelijk de Titeca. pro VTT en cyclo – Roeselare en dus niet langer de Scatto VTT en cyclo. De link tussen het evenement en het Roeselaarse accountancybedrijf is trouwens niet nieuw. Zo werd er al enkele jaren een bevoorradingsstand opgesteld op de terreinen van het bedrijf langs de Heirweg in Beveren.

“We hebben ons engagement vergroot omdat we bij WTC Beveren Sportief de goesting voelen om verder te groeien”, klinkt het bij Yves Deschout, marketeer bij Titeca pro accountants & experts. “En het is net die goesting die strookt met onze betrachting, namelijk ondernemers dag in dag uit helpen om hun bedrijf te laten groeien.”

Brouwerij Rodenbach

De samenwerking wil het evenement ook als een Roeselaars evenement naar voren brengen. Johan Lanckriet, voorzitter van WTC Beveren Sportief, benadrukt de link met de stad: “We zoeken echt alle plekjes in en rond Roeselare op die een toegevoegde waarde bieden aan het parcours. De samenwerking met brouwerij Rodenbach en Titeca pro zal de band met Roeselare verder alleen maar versterken. Onze deelnemers weten dit zeker te appreciëren. Vorig jaar werd trouwens de kaap van 1.150 deelnemers gerond, wat echt super was. Voor dit jaar hangt alles natuurlijk opnieuw af van het weer. Met 800 deelnemers zouden we al heel tevreden zijn en alles wat meer is, is mooi meegenomen. Hoe meer volk, hoe leuker natuurlijk ook voor alle medewerkers.”

“De link tussen het evenement en het accountancybedrijf is niet nieuw”

De start wordt voorzien vanaf 8 uur en wie dat wil, kan nog tot en met 14 uur beginnen aan zijn of haar tocht. De afstanden van de mountainbikerit zijn 25, 35, 45 of 55 kilometer. Bij de cyclotocht is er keuze tussen 30 of 60 kilometer. Voor beide ritten is zowel de start als aankomst aan de Nieuwe Deure in de Izegemseaardeweg in Beveren.

Deelname aan de mountainbikerit bedraagt 5 euro voor wie aangesloten is bij een wielerbond. Wie niet aangesloten is telt 7 euro neer. Voor de cyclotocht geldt hetzelfde principe: 3 euro voor wie aangesloten is, 5 euro voor wie niet aangesloten is. Vrijetijdspashouders van Roeselare betalen in het algemeen de helft van de prijs. En naar goede oude traditie krijgt elke deelnemer bij aankomst een gratis broodje met braadworst.

Faciliteiten

Tot slot voorziet de organisatie ook tal van faciliteiten voor de deelnemers. Zo zullen er douches ter beschikking zijn voor zowel de dames als de heren, is er een afspuitinstallatie voor de fietsen, is er een bewaakte fietsenstalling en zijn er in totaal twee bevoorradingsposten voorzien. Verder is er ook mogelijkheid tot fietsverhuur, voorziet de organisatie pechverhelping en zijn er diverse parkings in de buurt beschikbaar om alles vlot te laten verlopen.