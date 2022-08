Moshroom pakt op 2 september weer uit met een muziekquiz in De Link

Op vrijdag 2 september organiseert de vzw Moshroom voor de vierde keer een muziekquiz. In De Link in Sint-Eloois-Winkel kunnen de teams hun muzikale kennis met elkaar meten.

De vzw Moshroom bestaat uit enkele bevriende muziekliefhebbers. Ze organiseren niet enkel jaarlijks een muziekquiz, er zijn ook de festivals en de Kroegentocht. vzw Moshroom stelt ook accommodatie ter beschikking voor groepen die willen repeteren of opnames willen maken. Op 18 februari 2023 kondigen ze nu al Moshroom Fest III aan.

Bram Gheysen, Stijn Raepsaet, Kristof Dewulf, Alexander Clarysse en Wouter Vandamme zijn nu op vrijdag 2 september ook toe aan hun vierde muziekquiz. “Onze vragen gaan allemaal over gitaarmuziek, van poprock tot de hardste metal. We werken met verschillende rondes en thema’s en hebben jaarlijks wel een verrassing in petto. We houden het niveau toegankelijk, zodat iedereen toch vrij aardig kan scoren. En wie niet voor de overwinning wil meestrijden, kan zich ook focussen op de zuipbeker”, klinkt het bij Wouter en Bram.

Er is ruimte voor 20 teams van maximaal zes personen. Inschrijven kost 20 euro per team. De deuren gaan open om 18.15 uur, de quiz start om 19 uur en om middernacht is de winnaar bekend. Er is ook een mooie prijzenpot voorzien.

Meer info via moshroom-muziek-kwis.be