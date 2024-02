Mondiale Raad Kuurne zet de Palestijnse circusschool in de kijker tijdens hun nieuwjaardrink

Afgelopen zaterdag maakte de Mondiale Raad Kuurne van hun nieuwjaardrink gebruik om tevens de Palestijnse circusschool in de kijker te plaatsen. Naast het welkomswoord van schepen Els Verhagen was er tevens ook een uiteenzetting door An Desmet van de Palestijnse Circusschool. “Wij zijn Kuurne heel dankbaar voor de subsidie die wij vorig jaar mochten ontvangen voor ons project rond de Palestijnse Circusschool”, legt An Desmet uit.

“De Palestijnse circusschool stimuleert jongeren van 10 tot 25 jaar om hun fysieke, sociaalemotionele, artistieke vaardigheden te ontwikkelen. De Vrienden van de Palestijnse Circusschool bundelen daarbij hun krachten en brengen mensen samen om die circusschool te ondersteunen. Verder wordt de circusschool ook ondersteund door Palestina Solidariteit VZW.”

“De psychologische impact van de militaire bezetting op de Palestijnse jeugd is echter alarmerend! Gevoelens van verlies, vernedering, frustratie en woede, die in veel gevallen leiden tot agressief of passief gedrag en een gebrek aan hoop. Wekelijks komen de meisjes en jongens samen voor een circusles.”

“De gevorderde studenten werken een show uit waarmee ze dan weer de baan op gaan in de bezette gebieden. Mede dankzij onze steun kunnen we Palestijnse jongeren de kans geven om deel te nemen aan dit waardevolle en educatieve project!” De kost voor deelname aan de circusschool gedurende een half jaar bedraagt 125 euro.

Circus voor betere toekomst

“Circus? In Palestina? Is dat werkelijk wat Palestina nodig heeft, hoor je wel eens”, gaat An Desmet verder. “Dat was de meest voorkomende vraag waarmee de oprichters van de Palestijnse Circusschool in het begin werden geconfronteerd. Inmiddels zijn degenen die bekend zijn met het werk van PCS overtuigd.”

“De Palestijnse Circusschool begon eigenlijk als een kleine circusgroep in augustus 2006 dankzij de vastberadenheid van Shadi Zmorrod en Jessika Devlieghere, die het idee opperden om circuskunsten van Palestijnen voor Palestijnen te introduceren. Via de verschillende onderdelen van het circusonderwijs wilden ze inspelen op bovengenoemde uitdagingen.”

“De inhoud van de circuspedagogie is het stimuleren en ontwikkelen van de fysieke, mentale, artistieke, gevoelige, sociale en cognitieve vaardigheden. Ze waren ervan overtuigd dat circus veel jongeren immers een betere toekomst zou brengen.”

Cirkus in Beweging

In januari 2006 kregen ze daarbij de hulp aangeboden van de Belgische circusschool Cirkus in Beweging om te starten met een eerste intensieve training voor jongeren die achter de muur wonen. Ze boden aan om naar Palestina te komen voor een intensieve workshop om de mensen er op te leiden die betrokken zouden zijn bij het opzetten van een permanente circuseducatiestructuur in Palestina.”

“In juli 2006, een week voor het begin van de workshop, moest het Belgische team zijn reis echter annuleren vanwege het uitbreken van de Israëlische oorlog in Libanon. Na drie weken intensieve training met een groep van acht jongeren werd in augustus 2006 de eerste voorstelling van de school, “Circus Behind the Wall”, gepresenteerd in het Ashtar Theater in Ramallah. Ruim 250 mensen woonden de eerste show bij en hebben er enorm van genoten!”