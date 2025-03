Mondiale Raad Kuurne klinkt op het nieuwe jaar

Afgelopen zaterdag werd in de Drie Wijzen een late nieuwjaarstoost uitgebracht. Daarnaast werden er twee lezingen gegeven over projecten die de steun van de gemeente Kuurne ontvangen. Ann Grymonprez presenteerde het project AMAN IMAN Water doet leven in Niger. Het waterproject werd gerealiseerd in Takaya, een dorp 45 km ten noorden van Agadez, een regio die 50 weken per jaar droog is, waardoor waterinfrastructuur daar van cruciaal belang is. Vervolgens lichtte Philip Vertriest het Autentico-project toe, dat jongeren een mooie toekomst wil bieden in Nicaragua, en gaf hij meer uitleg over het bijbehorende project Teknica. Schepen Isabelle Vereecke bedankte de Mondiale Raad voor haar enthousiasme en inzet om het verschil te maken in onze wereld. (BRU/foto BRU)