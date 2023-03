Moeder Waregemse viert 75-jarig bestaan

Op zaterdag 4 maart vierden zo’n zeventig oud-leden van studentenvereniging Moeder Waregemse hun 75-jarig jubileum.

Het vijftiende lustrum werd feestelijk gestart met een plechtig ontvangst op het stadhuis, waar burgemeester en oud-lid Kurt Vanryckeghem (CD&V) de vele aanwezigen welkom heette. Lander De Stoop, huidig voorzitter van Oud-leden Moeder Waregemse, werd er gehuldigd naar aanleiding van zijn tienjarig voorzitterschap. Na een receptie vertrok de bus voor diverse activiteiten. “Het vieren van een lustrum is het vieren van een studentengeneratie”, vertelt Michiel Vandewalle. “Zowel de actieve club in Leuven als de oud-studenten vieren deze 75ste verjaardag met grote trots, omdat we er ondanks een veranderende tijdsgeest in slagen de werking van de club voort te zetten en verder te schrijven aan de rijke geschiedenis van de club.” De leden komen uit verschillende uithoeken maar voornamelijk uit Zuid-West-Vlaanderen. “We koesteren de band met Waregem nog steeds en dragen de stad in ons hart”, zegt huidig praeses Bavo Casteleyn. “We knopen trouwens opnieuw aan met de lange traditie van galabals die we in de Gaverstad organiseren. Dit jaar vindt het feest plaats op 22 april in Feestzalen Ter Torre.”