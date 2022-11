Moeder Pupegaele viert 60ste verjaardag met een grote reünie

Groot feest vorige zaterdag voor hoogstudentenclub Moeder Pupegaele die het 60ste bestaansjaar van de vereniging heeft gevierd.

Bachten de Kupe telde vroeger meerdere hoogstudentenclubs. Alveringem had de Blauwvoet, Lo had Moeder Caesar en Veurne ‘De Stier’. Moeder Pupegaele verzamelde de studenten van Izenberge, Leisele, Hoogstade, Gijverinkhove en Houtem. De eerste drie stierven jammer genoeg een stille dood. Maar niet Moeder Pupegaele, die in 1963 door Leiselenaar Gerard Dequeecker werd opgericht en ondertussen zestig jaar onafgebroken bestaat.”

“Die mooie verjaardag moest gevierd worden, vond het presidium dat samen met parrain Brecht Vanhoutte en marraine Lieselot Cool een grote reünie van meer dan 200 leden en oud-leden in elkaar stak. Dat de Pupegaele hetzelfde lot zal ondergaan als haar vroegere collega’s hoeft niet meteen gevreesd te worden: de vereniging die haar clubhuis in de vroegere Alveringemse voetbalkantine heeft, telt 80 actieve leden, waaronder dit jaar ook 14 schachten.

Vuil

Wout Decroos (18) uit de Stavelestraat in Leisele is een van die nieuwe schachten. “Ik heb nooit getwijfeld om me bij de Pupegaele aan te sluiten”, zegt Wout. “Mijn ouders zijn immers ook lid geweest. Ik kom graag om bij mijn vrienden te zijn en om pinten te drinken natuurlijk.”

Suzan Lully (21) uit Alveringem bevestigt wat eigenlijk iedereen zegt: dat het een leuke bende is. “De Pupegaele is een studentenclub die echt leeft in de streek”, zegt Suzan. “Iedereen die er nieuw bij komt, kent op de een of andere manier wel iemand.”

Jelle Verslype (30) groeide op in Fortem, maar woont nu samen met Annelies Dequidt in Kaaskerke. “Ik ben al lang weg uit de Pupegaele, maar ik wilde vandaag per se bij de reünie zijn.”

Moeder Pupegaele komt elke zaterdagavond in Alveringem bijeen. Het presidium wordt dit jaar gevormd door Céline Barra (Alveringem), Lowie Louwagie (Gijverinkhove), Aster Demol (Alveringem), Niels Coudeville (Leisele), Griet Degrande (Alveringem), Eline Vermander (Alveringem), Leonie Cobbaert (Lo), Bram Leuridan (Houtem), Robbie Barra (Alveringem) en praeses Bert Vandenberghe uit Lombardsijde.

Bert wil nog meegeven dat het doopritueel bij de Pupegaele geen angst hoeft in te boezemen. “De schachten gaan vuil naar huis, maar bij ons is de doop nooit vernederend, iets wat in de grote studentensteden wel eens anders is.”