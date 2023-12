Moeder Bladluis is al 57 jaar een begrip: “Leute, ambiance en vriendschap”

Studentenclub Moeder Bladluis is een begrip in Poperinge. De vereniging werd in 1966 opgericht door Frans Samyn en telt vandaag 35 actieve leden. Voor de tiende keer baat de studentenclub als een van de elf verenigingen een chalet uit op Winter in Poperinge.

“Moeder Bladluis werd in 1966 opgericht door Frans Samyn. Het was een wild idee van een groepje studenten, met aan het hoofd Frans Samyn. Ze hadden waarschijnlijk nooit gedacht dat hun initiatief om een studentenclub op te richten in Poperinge tot vandaag stand zou houden én succesvol zou zijn”, klinkt het bij Moeder Bladluis. Bram Boone is huidig preses en vicepreses is Ernest Louwagie.

Oude bierkelder

De studentenclub kreeg de naam Moeder Bladluis en bestaat ondertussen al 57 jaar. “In al die jaren stond de club synoniem voor veel leute, ambiance en vriendschap. De club telt zo’n 35 actieve leden. Iedereen, vanaf het jaar dat je 18 jaar wordt en als je uit de buurt van Poperinge komt, is welkom bij Moeder Bladluis. In het café en de oude bierkelder van het Hotel Palace, waar ons clublokaal zich bevindt, zijn alle leden welkom.”

In de weekends worden er bij Moeder Bladluis allerlei activiteiten georganiseerd. “Er zijn cantussen, sportactiviteiten zoals zwemmen, bowlen, voetbal, snooker, boogschieten… Maar er zijn ook rollings, fuiven bezoeken, fotoavond, carnaval, eendagsreis en de jaarlijkse reis in de zomervakantie.”

Kersthutje

Er wordt jaarlijks ook een aantal fuiven, met daarbij een galabal, door Moeder Bladluis zelf georganiseerd. Het uitbaten van een chalet op Winter in Poperinge is ook een van de activiteiten. “Het kersthutje doen we vooral voor de sfeer, de ambiance en het plezier. Wij staan ook bekend voor een uitgebreid assortiment aan jenever, meestal hebben we een 30-tal jenevers”, vertelt Bram Boone.

De leden van Moeder Bladluis herken je aan het lint met groen, geel en rood. “Elk nieuw jaar begint met de verkiezing van een nieuw presidium. Na de ontmoetingsavond is de volgende belangrijke activiteit de doop van de nieuwe leden. Bij de doop gaat het er zeer ludiek aan toe”, klinkt het bij de studentenclub. “Dat betekent gezonde ambiance en plezier voor iedereen, ook voor de toekomstige schachten. Na een jaar als schacht, word je ontgroend. Vanaf dan ben je commilitoon en volwaardig lid van de club.” Wil je lid worden van studentenclub Moeder Bladluis? Dan kan je contact opnemen via mail of de Facebookpagina Moeder Bladluis.