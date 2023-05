Modelbouwen in de kijker

Op zondag 4 juni organiseert de Middelkerkse Modelbouw Vereniging haar jaarlijkse modelbouwbeurs in de zaal de Stille Meers in Middelkerke. “Tal van clubs laten de bezoekers een kijkje nemen in de prachtige wereld van het modelbouwen”, zegt voorzitter Nick Coppens.

De Middelkerkse Modelbouw Vereniging (MMV) werd in september 2010 opgericht door Nick Coppens. Het doel van de vereniging is het samenbrengen van mensen die als hobby statische modelbouw hebben. Iedere vrijdagavond van 19 tot 22 uur kunnen de leden samenkomen om ideeën uit te wisselen en hun creaties te tonen in het dienstencentrum de Stille Meers in Middelkerke. Daarnaast organiseert MMV jaarlijks een modelbouwbeurs waar bevriende clubs hun kunnen tonen in een wedstrijd en handelaars de mogelijkheid bieden om net die ene bouwdoos, die je niet kon vinden, aan te schaffen. “De modelbouwbeurs heeft een wedstrijdgedeelte waar modelbouwers van over het hele land kunnen aan deelnemen, maar er zijn ook tal van binnen- en buitenlandse clubs aanwezig die de bezoekers een kijkje laten nemen in de prachtige wereld van het modelbouwen. Daarvoor stellen zij hun creaties tentoon en werken zij ook verder aan projecten die lopende zijn. Er zullen eveneens enkele handelaars aanwezig zijn waar allerhande bouwdozen en modelbouwmateriaal kan gekocht worden”, duidt voorzitter Nick Coppens. “Deze editie heeft voor dit jaar – buiten de categorieën in de wedstrijd die bestaan uit militaire voertuigen, vliegtuigen, boten, burgervoertuigen, sciencefiction, en allerhande figuren – een wedstrijdthema namelijk: het Belgisch leger, toen en nu. Ook voor de minder ervaren modelbouwers, de jeugd, is er een categorie apart. Tijdens de openingsuren van de beurs kunnen de bezoekers eveneens gebruik maken van onze kantine waar traditiegetrouw een lekkere Jus de Mer te verkrijgen is.”

Tombola

“Er is eveneens een tombola waarvan de hoofdprijs rond 16 uur verloot wordt. De bekendmaking van de winnaars aan de wedstrijd en het uitdelen van de prijzen zal ook rond die tijd plaatsvinden. Daarnaast mogen we met veel plezier dit jaar voor de eerste keer onze vrienden van de modelspoorbaanclub uit Oostende van harte welkom heten.”

De leden van MMV kijken alvast uit naar een grote opkomst op zondag 4 juni tussen 9 en 17 uur in de polyvalente zaal de Stille Meers, Sluisvaartstraat 19 in Middelkerke. (PG)

Info: Nick Coppens via 0479 20 90 36 of middelkerke.modelbouw@hotmail.be.