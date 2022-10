Mobiel Dienstencentrum Ter Plekke na een jaar in feeststemming: “Lokale ontmoetingsmomenten”

Eén dag in de week kan je op verschillende plekken in Ieper terecht in een mobiel dienstencentrum van het Zorgnetwerk. Op vandaag is dit al zo op dinsdagen in OC In ’t Riet in Zillebeke en heel recentelijk op vrijdagen in OC Ten Vrielande in Boezinge. De voorbereidingen voor een derde mobiel dienstencentrum zijn volop bezig. Binnenkort kan men ook terecht in de Grachtstraat in Ieper-Centrum.

“Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om mensen nabij te zijn, een ontmoetingsplek in de buurt te bieden waar tijd wordt gemaakt voor vragen”, zegt Eva Ryde (N-VA), schepen van Welzijn. “Ons zorgnetwerk is in volle vaart om na één jaar ontmoetingspunt in Zillebeke ook in Boezinge een actief luisterend oor te bieden. In kleine dorpskernen op het platteland is het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij hulp- en dienstverlening. Vaak is er maar een beperkt aanbod in de directe omgeving of is de afstand naar het dichtstbijzijnde stadscentrum te groot. In samenwerking met Zorgnetwerk Ieper experimenteert SAAMO West-Vlaanderen daarom met een buurtwerking in deelgemeenten. ‘Ter Plekke’ staat voor dicht bij de mensen. Sinds september vorig jaar is er een wekelijks ontmoetingsmoment in de cafetaria van het ontmoetingscentrum in Zillebeke. Inwoners worden ook aangemoedigd om zelf ideeën aan te brengen voor activiteiten.”

Vrijwilligerswerking

Het Zorgnetwerk kon het voorbije jaar rekenen op een enthousiaste ploeg vrijwilligers en wekelijks een 40 tot 50-tal bezoekers. Er is een actieve samenwerking met de andere verenigingen en nieuwe activiteiten worden georganiseerd op vraag en met de hulp van bezoekers. Het opzet, ontmoeting mogelijk maken binnen een gastvrije context, inspelen op het sociaal netwerk in de verschillende buurten, het bereiken van kwetsbare doelgroepen en dienstverlening dichter bij de burger brengen, is duidelijk geslaagd.

We vormen een beetje de schakel tussen mensen en diverse instanties

Nele Maes werkte tot vijf jaar terug in de post in Ieper. “Na een enkel- en knieoperatie moest ik mijn job opgeven”, vertelt Nele. “Thuis zitten was niks voor mij, want ik heb nood aan sociaal contact en ik wou mij verdienstelijk maken. Via Elie Claeys van SAAMO kwam ik in contact met Ter Plekke. Elke dinsdag van 8.30 tot 16.30 uur ben ik in OC In ’t Riet. In de voormiddag organiseren we een aantal wandelingen met diverse afstanden. Het is een combinatie van bewegen en met elkaar in contact komen. In de namiddag worden er activiteiten georganiseerd zoals breien, spelletjes spelen, fietsen en een speelstraat voor de kinderen met springkasteel. Ook kruiden- en natuurwandelingen of een plantenruilbeurs staan op het programma. Maandelijks wordt er ook uitleg gegeven over het gebruik van een pc of een smartphone.”

Activiteiten

Patrick Cannie was van 1975 tot 2012 kok in het Jan Yperman Ziekenhuis. “Als mensen vragen hebben bij het bereiden van sommige gerechten kunnen ze bij mij terecht. Je mag mij SOS Patrick noemen. (lacht) Op diverse vlakken wordt gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld boeken kaften voor de kinderen van anderstaligen en zelfs een gewezen bankier komt aan huis om financiële problemen en dergelijke op te lossen. 80-plussers kunnen na contact bezoekje aan huis krijgen. We zien ook wat leeft bij de mensen, welke hulp ze nodig hebben en welke stimulans we kunnen bieden om hen comfortabel te laten leven. We vormen een beetje de schakel tussen de mensen en diverse instanties en helpen hen drempelvrees te overwinnen.”

Zes personen

“Ter Plekke in Zillebeke begon een jaar geleden met zes geïnteresseerden. In één jaar tijd is de respons enorm gegroeid en komen er elke dinsdag tot 40 à 50 personen”, vertelt Henriette Verdonck. “Ik ben wel vrijwilliger, maar heb zelf nood aan sociaal contact. Zelf ben ik al 25 jaar MS-patiënt, maar mijn ziekte is gestabiliseerd. Bovendien steek ik ook nog om de vijf weken op zondagen een handje toe in het PZ Heilig Hart.” Maya Leniere is verantwoordelijk voor het maken van creatieve werkjes. “Gedurende 15 jaar was ik actief in VBS De Schatkist in Hollebeke en hielp bij het aanleren van creatieve werkjes aan de schoolkinderen, bij schoolfeesten en het maken van kleren”, vertelt Maya. “Intussen ben ik met pensioen, maar thuis zitten is niks voor mij. Bij Ter Plekke voel ik mij nuttig.”

Info: Ter Plekke Zillebeke, elke dinsdag van 9 tot 16.30 uur in OC In ’t Riet, Seelbachdreef 4, Zillebeke en Ter Plekke Boezinge, elke vrijdag van 9 tot 16.30 uur in OC Ten Vrielande, Brugstraat 27, Boezinge.