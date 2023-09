Kermismaandag in Nieuwkerke is voor de ‘Moandagbende’ altijd wel speciaal. Dit jaar vond hun dag al voor de zestigste keer plaats. Ze begonnen hun feestdag met een bolling en enkele andere activiteiten. De hele dag door was er rijkelijk eten en drank voorzien. Na de laatste bolling kwamen de dames erbij en werd er verder gefeest tot in de vroege uurtjes. (foto EF)