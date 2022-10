MMC zoekt extra vrijwilligers met een hart voor senioren

In 1996 werd de Minder Mobielen Centrale in Nieuwpoort opgericht door het toenmalige OCMW-bestuur. Dankzij de vele vrijwilligers hield de organisatie mooi stand. Rijd ook jij graag met de auto? Goed nieuws! De MMC is momenteel op zoek naar extra chauffeurs op vrijwillige basis.

Boodschappen doen, een bezoek brengen aan vrienden of familie, naar de dokter of de kapper gaan, zijn voor de meeste mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar voor heel wat oudere en minder mobiele mensen is dit niet zo vanzelfsprekend. Voor hen is er gelukkig de Minder Mobielen Centrale (MMC), die ook in Nieuwpoort een vaste waarde is geworden.

Stephanie Vandenbussche, maatschappelijk assistente bij Sociale Dienst OCMW Nieuwpoort, legt uit: “Onze vervoersdienst bestaat intussen al 26 jaar en blijft groeien. In onze stad maken zo’n 300 mensen sporadisch of regelmatig gebruik van de MMC. Het vervoer is hoofdzakelijk bedoeld om oudere mensen, mindervaliden of mensen in noodsituaties enige zelfredzaamheid te geven zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Enkel inwoners van Nieuwpoort die niet over een eigen wagen beschikken of deze omwille van medische redenen tijdelijk niet kunnen gebruiken, kunnen lid worden van de MMC. Daarnaast zijn deze mensen niet meer in staat om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Tot slot is er een inkomensvoorwaarde van toepassing”, klinkt het.

Groot hart

Leden betalen 12 euro lidgeld per jaar als alleenstaanden. Koppels tellen 18 euro neer. Daarnaast betalen de leden 0,41 euro/kilometer rechtstreeks en contant aan de chauffeur. Jaarlijks worden er tussen de 2.500 en de 3.000 ritten gereden, samen goed voor ongeveer 70.000 kilometer. Er is geen beperking qua afstand, maar er worden geen ritten gedaan naar het buitenland. Om deze dienst zo optimaal mogelijk te laten werken, is de MMC Nieuwpoort nu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. De Centrale telt momenteel 15 vrijwillige chauffeurs, maar versterking is steeds welkom. “Onze chauffeurs hebben een groot hart. Ze zijn correct in het aanrekenen van het vervoer en rijden veilig.” Al draait het om veel meer dan enkel het vervoer. “Het is vaak een luisterend oor bieden aan mensen en hen ter plaatse helpen”, aldus Vandenbussche.

Interesse om de Minder Mobielen Centrale in Nieuwpoort te versterken? Chauffeurs kiezen zelf wanneer ze beschikbaar zijn om anderen te vervoeren. “Zo hebben we bijvoorbeeld chauffeurs die we dagelijks mogen inzetten en andere die rijden op zelfgekozen vaste dagen”, legt Stephanie uit.

De chauffeur dient in Nieuwpoort te wonen en te beschikken over een eigen wagen. (PG)

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stephanie via 0475 42 67 19 (elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur) of via stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be.