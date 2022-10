Mistral brengt vlaggenstunt tijdens lokaal dorpsfeest Surplatse: “Elke helpende hand is welkom”

De choreo-groep Mistral uit Wevelgem zoekt nieuwe leden en trekt hiervoor alles uit de kast: een sociale media campagne én een heuse stunt waarbij ze maar liefst 10.000 keer met hun iconische vlag zwaaien.

Mistral is een choreogroep en maakt voorstellingen waarin bewegen centraal staat. “Noem ons dus geen dansgroep, maar een choreogroep. Op eigenzinnige muziek werken we, samen met de leden, een passende choreografie uit waarmee we vervolgens optreden. De ene keer werken we met liedjes van Rammstein en met oude fietsbanden, de andere keer met vlaggen en klassieke muziek”, aldus Esther Vynckier van Mistral. “De combinaties zijn eindeloos, net zoals het plezier tijdens het creëren.”

Nieuwe leden

Elke vereniging is maar zo sterk als de som van haar leden, zo ook bij Mistral. Om de kwaliteit van de werking te kunnen garanderen is er nood aan instroom van nieuwe leden.

“Of je nu enkel op zondag wil komen dansen en bewegen, of structureel je schouders onder onze werking wil zetten: iedere helpende hand is welkom”, zegt Aagje Decock van Mistral.

“We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Wie interesse heeft, kan gratis een try-out of een workshop bijwonen en nadien pas beslissen om lid te worden. Heel makkelijk dus en beslist de moeite waard.”

Steun burgemeester

Om de publieke aandacht te trekken, bedacht Mistral een heuse stunt. “Onze choreogroep verzamelde in het verleden naam en faam met onze optredens waarin vlaggen het centrale danselement waren. Die vlag is ondertussen zo onmiskenbaar verbonden met onze vereniging dat we er vaak mee geassocieerd worden”, zegt Esther.

“Om onze oproep naar nieuwe leden extra kracht bij te zetten, gaan we maar liefst 10.000 keer zwaaien met onze vlag. Vroegere leden, sympathisanten én zelfs burgemeester Jan Seynhaeve en schepenen Kevin Defieuw en Mathieu Desmet helpen mee”, klinkt het.

Interesse? Contact opnemen kan met Aagje Decock en Esther Vynckier via info@mistralchoreogroep.be of 0498 72 65 20. Inschrijven als lid, voor workshops of proeflessen: www.mistralchoreogroep.be