Minivoetbalvereniging MVC De Vagant bestaat 25 jaar

MVC De Vagant, aangesloten bij de Kortrijkse Minivoetbal Vereniging (KMVV) en Minivoetbal Vereniging Kuurne, viert in 2023 haar 25-jarig bestaan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie bij hun sponsor Vagant werd dit extra in de bloemetjes gezet. “Samen met de plus ones zaten we aan een dertigtal aanwezigen. Het was dik in orde, de zondag iets minder”, lacht voorzitter Jurgen Laverge (46).

De club evolueerde in de loop der jaren van naam. “Bij de start in 1998 heetten we ‘Chromage Carlier’ en bestond de groep uit familie en vrienden. Christian Carlier, broer van wijlen Johny Turbo, was onze eerste sponsor. Na de stopzetting van zijn bedrijf stapten we over naar de Groene Kikker en veranderden we ook onze naam naar ‘De Groene Kikker’. Naarmate onze ploeg groter werd en beter begon te spelen promoveerden we van de C-reeks van de KMVV naar de B-reeks”, vertelt Jurgen. Intussen speelt de minivoetbalploeg van 18 leden in de A-reeks en is Tim Poppe, uitbater van de Vagant, Vesper en in de zomer Bar Botaniek, al tiental jaar hun sponsor. “We ervaren wel dat dat niveau misschien iets te zwaar is voor ons. We beginnen het moeilijk te krijgen tegen die jonge gastjes (lacht). Onze ploeg bestaat voornamelijk uit 40-plussers. Gelukkig zijn we met veel en kunnen we de matchen goed onderling verdelen. Per wekelijkse match hebben we zeven spelers en twee reserves”, zegt Jurgen. “We geraken gewoon niet uit die eerste klasse”, lacht secretaris Bjorn Lainez (43), lid sinds 2004. “We willen naar de tweede gaan, maar voorlopig winnen we nog te vaak. We speelden al een paar keer vicekampioen en mochten eveneens de trofee voor fairplay winner in ontvangst nemen.”

De hechte vriendengroep organiseert naar jaarlijkse traditie enkele activiteiten waaronder een autorally in juni en een teambuildingweekend in september. “In 2022 organiseerden we voor het eerst een algemene quiz, dat was een succes met 27 deelnemende teams. In het najaar organiseren we die opnieuw”, laat Jurgen weten.

Wie een wedstrijd wil meepikken kan de kalender raadplegen op www.mvcdevagant.be/nl/kalender.