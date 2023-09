Minder Mobielen Centrale Koekelare bestaat 25 jaar: “Ideaal om uit sociaal isolement te geraken”

De Minder Mobielen Centrale (MMC) van Koekelare bestaat 25 jaar en dat werd samen met de vrijwillige medewerkers feestelijk gevierd. Momenteel kan de MMC rekenen op veertien vrijwillige chauffeurs.

“De vervoerdienst voor minder mobiele personen van de gemeente werd in 1998 opgericht”, vertelt onthaalmedewerker van het Sociaal Huis Nathalie Pysson. “Toen waren er een drietal leden, terwijl er momenteel bijna 80 inwoners van Koekelare regelmatig een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. Onze dienst richt zich tot mensen die niet over een eigen wagen beschikken en uiteraard minder mobiel zijn. Er zijn ook enkele voorwaarden verbonden aan de dienstverlening. Zo mag het inkomen van iemand die gebruik maakt van de MMC niet hoger zijn dan twee keer het leefloon. Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar en elke rit kost 0,42 euro per kilometer.”

Momenteel zijn er veertien vrijwillige chauffeurs. 25 jaar geleden waren er dat amper drie. “De vrijwilligers zijn de onmisbare schakel in het systeem”, benadrukt Pysson. “We merken dat sommige mensen die gebruik maken van de MMC een vriendschapsband opbouwen met de chauffeur. We proberen dan ook zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze leden.”

917 ritten

“Het vervoer dat aangevraagd wordt, betreft nogal vaak een consult bij de dokter. Maar ook kappersbezoeken of een koffiekrans bij familie of vrienden behoren vaak tot de bestemmingen voor onze chauffeurs. Voor veel minder mobiele mensen is onze vervoerdienst een ideale manier om uit hun sociaal isolement te geraken. Gemiddeld noteren we 15 à 20 ritten per week. Vorig jaar sloten we af op 917 ritten of bijna 35.000 kilometer.”

“Een rit aanvragen is niet moeilijk”, benadrukt Nathalie Pysson. “Een rit moet ook minimaal 48 uur op voorhand aangevraagd worden. Daarna contacteren wij een vrijwilliger die beschikbaar is. De kostprijs voor de rit moet je aan de chauffeur betalen en dat verloopt meestal probleemloos.” (Philippe Decruynaere)