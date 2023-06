Milieuboerderij De Palingbeek viert jubileum met opentuindag

Om de start van het 25ste jaar te vieren opende de milieuboerderij van De Palingbeek de tuin voor het publiek. De milieuboerderij maakt deel uit van vzw Vondels, die verschillende dagcentra heeft in Groot-Ieper.

Kobe Witdouck (31) is opvoeder van opleiding, komt uit Geluwe en is sinds anderhalf jaar tuinbegeleider bij de Milieuboerderij. Hij volgde Frank Six op die er 23 jaar werkte en destijds mee de tuin uittekende. Onlangs waren er de open ecotuindagen van Velt. Op meer dan 250 plaatsen in Vlaanderen en Nederland kon je gratis tal van ecologische tuinen bezoeken en stonden de tuineigenaars voor je klaar met praktische tuintips en leuke ideetjes. Ook de Milieuboerderij deed mee, want ze zetten hun 25ste jaar in.

Gevarieerd publiek

“De Milieuboerderij maakt deel uit van vzw Vondels. Vondels, met kantoor aan Ter Waarde, is een organisatie voor mensen met een beperking. Het omvat onder meer verschillende dagcentra en daar zijn wij een van”, vertelt Kobe. “Onze tuin is biologisch en paste perfect in het plaatje van Velt. Er zijn ook een moestuin en een fruitboomgaard aanwezig. Samen met onze 30 cliënten, die een licht tot matige verstandelijke beperking hebben, heetten we iedereen hier welkom om kennis te maken met onze werking. Het was een succes want we mochten een heel gevarieerd publiek verwelkomen. Zo kwamen er veel ouders, cliënten van andere dagcentra en mensen uit de streek. Ook Frank kwam even op bezoek. Iedereen genoot in het mooie weer van een gezellige namiddag.”

Nog meer dan tuin

De Milieuboerderij heeft nog veel meer in petto dan de tuin. “We hebben verschillende boerderijdieren en onze cliënten kunnen kiezen in welk atelier ze werken. Het is heel gevarieerd. Er is elke weekdag dagbesteding van 9 tot 16.30 uur. Doorheen het jaar kan je steeds een kijkje komen nemen en ook scholen komen af en toe op bezoek via het initiatief ‘De Boer Op’. We hebben een goeie samenwerking met de provincie, aangezien we deel uitmaken van het provinciaal domein. Het provinciaal domein blaast dit jaar 50 kaarsjes uit en wij maken ook deel uit van het feestprogramma.” (API)

Info: Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7 in Zillebeke.