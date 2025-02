Mieke Vandenbulcke neemt afscheid als voorzitter: “Rode Kruis-vrijwilligers vinden is grote uitdaging”

Na jarenlang onafgebroken inzet voor het Rode Kruis Nieuwpoort heeft Mieke Vandenbulcke (65) haar functie als voorzitter neergelegd. “Er was geen enkele kandidaat om mij als voorzitter en Karine Laeveren als ondervoorzitter te vervangen.”

Haar engagement begon in 1986, nadat ze als verpleegkundige een confronterend moment meemaakte. “Ik stond op mijn werk voor een reanimatie, zeven maanden zwanger, stond onder stress en wist niet hoe ik eraan moest beginnen. Gelukkig had ik een stagiaire bij me die Rode Kruis-vrijwilliger was en meteen wist wat ze moest doen. Toen dacht ik: dat kan niet, ik moet me hierin verdiepen.” Dat moment bracht haar ertoe om de cursus Eerste Hulp bij het Rode Kruis te volgen en zich volledig te engageren als vrijwilliger.

Hectische start

Haar betrokkenheid groeide gestaag en in 1992 volgde ze de opleiding tot verantwoordelijke hulpdienst. “Dat was toen nog maar een dag, nu duurt die opleiding twee weken met een extra examen”, vertelt ze. Haar doorzettingsvermogen bracht haar uiteindelijk in 2020 op de voorzittersstoel, net voor een van de meest uitdagende periodes: de coronapandemie. “Op 1 januari startte ik als voorzitter en op 13 januari kwam de eerste coronamaatregel. Het was een hectische periode met een enorme papierwinkel en logistieke uitdagingen.”

Naast het organiseren van hulpverlening tijdens evenementen en noodsituaties, speelde het Rode Kruis ook een cruciale rol tijdens de pandemie. “We moesten voortdurend nieuwe beschermingsmaterialen voorzien en inspelen op de snel veranderende richtlijnen”, aldus Mieke. Toch viel het aantal interventies destijds sterk terug. “Van evenementen en sportwedstrijden was er geen sprake meer. We hielden ons vooral bezig met het verdelen van materiaal en het ondersteunen van de zorg.”

De zomermaanden zijn traditioneel de drukste periode voor het Rode Kruis Nieuwpoort. “Vroeger waren we enkel actief tussen mei en september, maar intussen is dat het hele jaar rond”, zegt Mieke. Ze verwijst onder meer naar de ondersteuning bij voetbalwedstrijden in de regio en de medische bijstand bij grote evenementen. “Gelukkig worden we daarbij ondersteund door de provincie, want alleen kunnen we dat niet aan.”

Geen vergoeding

Toch blijven er uitdagingen. Een van de grootste problemen is het vinden van nieuwe vrijwilligers. “Onze jongste vrijwilliger is 32, en de instroom van jongeren is quasi onbestaande. Veel mensen hebben een verkeerd beeld: ze denken dat wij vergoed worden, maar dat is niet zo. Vrijwilligers werken volledig gratis, zelfs zonder onkostenvergoeding.” De gebrek aan instroom maakt het ook moeilijk om een opvolger te vinden. “We schreven verkiezingen uit, maar er was geen enkele kandidaat om mij als voorzitter en Karine Laeveren als ondervoorzitter te vervangen. Daarom neemt de regiovoorzitter van Westhoek Joseline Deckmyn voorlopig over.” Mieke en Karine zullen wel nog actief blijven als vrijwilliger. “Een waardevolle steun waar we heel blij mee zijn,” zegt Joseline.

Naast de operationele taken houdt de afdeling zich ook bezig met bloedinzamelingen. “De bloedafnames blijven stabiel, maar voor plasmadonaties moeten vrijwilligers helemaal naar Brugge. Gelukkig komt er in 2025 een nieuw donorcentrum in Oostende, wat een grote stap vooruit is.” Ook de vroegere kustacties, waarbij het Rode Kruis Nationaal extra fondsen verzamelde via evenementen, zijn verdwenen. “Dat was een groot misverstand. Mensen dachten dat wij daar als lokale vereniging financieel beter van werden, maar het was net een enorme inspanning zonder directe opbrengst voor onze afdeling.”

Mieke blikt met een warm gevoel terug op haar vier jaar voorzitterschap, ondanks de uitdagingen. “Het mooiste aan deze job is de dankbaarheid van de mensen. Het Rode Kruis is er in tijden van nood, en wij maken daarin een verschil.” Ze hoopt dat haar inzet anderen zal inspireren om zich in te zetten voor deze nobele organisatie. “We zoeken nog steeds vrijwilligers. Of je nu jong bent of op pensioen, iedereen kan iets bijdragen. Het Rode Kruis draait op engagement, en dat blijft broodnodig.”

In 2026 bestaat Rode Kruis Nieuwpoort exact 100 jaar. “Een mijlpaal waar we enorm trots op zijn,” zegt Mieke Vandenbulcke. “Onze afdeling werd in 1926 opgericht dankzij de gezamenlijke inspanningen van de lokale overheid, artsen en toegewijde vrijwilligers. Honderd jaar later blijven we met evenveel passie klaarstaan om hulp te bieden waar nodig.”

Veiligheidsdag

De eerste plannen krijgen stilaan vorm. “We werken aan een tentoonstelling die de evolutie van onze afdeling in beeld brengt, van de beginjaren tot vandaag. De feestelijkheden starten officieel onder voorbehoud op zondag 17 mei 2026, exact 100 jaar na de oprichting van de afdeling. Ook onze veiligheidsdag krijgt een plaats in het programma en is voorlopig voorzien op 6 juni 2026, afhankelijk van de verdere organisatie”, vult Nancy Van Beneden aan. “Met deze activiteiten willen we niet alleen onze geschiedenis eren, maar ook het belang van het Rode Kruis en de kracht van vrijwilligerswerk in onze gemeenschap onderstrepen. We kijken ernaar uit om dit jubileum samen met de inwoners van Nieuwpoort te vieren.”