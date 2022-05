Middelkerkse Modelbouw Vereniging klaar voor nieuwe beurs

De Middelkerkse Modelbouw Vereniging (MMV) organiseert op zondag 22 mei na twee jaar opnieuw haar modelbouwbeurs, expo en wedstrijd.

De MMV-leden hebben voor deze belangrijkste dag van hun ‘seizoen’ dertien bevriende clubs uit België en Frankrijk uitgenodigd. Ze zullen op de beurs hun creaties tonen en ondertussen verder bouwen aan nieuwe modellen.

Zowel clubs als individuele modelbouwers kunnen tijdens de beurs hun werk voordragen voor een prijs, medaille of beker. Verschillende categorieën komen aan bod: van vliegtuigen, over pantservoertuigen, boten en burgervoertuigen, tot figuren. Het extra thema dit jaar is ‘The Vietnam war’. Voorts is er een categorie voor jeugdige modelbouwers, en zijn ook een vijftal handelaars met bouwdozen en modelbouwtoebehoren aanwezig.

Zoals ook tijdens de voorgaande edities organiseert de MMV een mooie tombola en kunnen de bezoekers genieten van een Jus de Mer of een kopje koffie met taart.

De beurs vindt plaats in de grote zaal ‘Stille Meers’ in de Sluisvaartstraat 17 in Middelkerke, van 9.30 uur tot 17.30 uur, na de uitreiking van de wedstrijdprijzen. De entree is gratis. Voor meer info kun je terecht op de Facebookpagina van de Middelkerke Modelbouw Vereniging.

(PG)