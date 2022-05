Middelkerkse Club voor Vriendschap neemt draad weer op

De Club voor Vriendschap, kortweg CVV, was in normale tijden een van de meest actieve vriendenverenigingen van Middelkerke, maar ook voor hen zorgden de coronamaatregelen ervoor dat er niets kon worden georganiseerd. Voorzitter Jean-Claude Brassinne en zijn team zijn nu opnieuw van start gegaan.

“Wij organiseerden in het verleden heel wat evenementen, waaronder tentoonstellingen, een kerstmarkt en enkele optredens en onze doelstelling was en is nog steeds om met de opbrengst iets te organiseren voor het goede doel. Ieder jaar was er een kerstfeest voor de bewoners van het woonzorgcentrum De Ril en hun familie en ook de bewoners van De Stille Meers waren er welkom. Ik weet niet of we dit ook dit jaar zullen kunnen realiseren, want we hebben nog maar weinig kunnen organiseren door corona. In februari en april hadden we een optreden en we kijken ook uit naar zaterdag 24 september in de namiddag in de zaal De Stille Meers voor een benefiet voor De Tofclub, een vereniging van en voor mensen met een mentale en ook soms fysieke beperking. Wij zorgen dan voor de bediening en de opbrengst is voor hen.”

CVV bestaat al meer dan 14 jaar en bestond aanvankelijk enkel uit werknemers van het Middelkerkse OCMW, maar in de loop der jaren waren er heel wat vrijwilligers die zich eveneens wilden inzetten voor het goede doel. De Club voor Verdraagzaamheid is een uitloper van de vroegere Vriendenkring van het OCMW van Middelkerke. Deze vriendenkring werd opgericht toen het Middelkerkse woon-zorgcentrum De Ril de deuren opende in de jaren tachtig.

Krak

Even leek het erop dat de vriendenkring een stille dood zou sterven, maar Jean-Claude Brassinne, ooit nog Krak van onze krant in Middelkerke, liet het niet zo ver komen en trommelde enkele vrienden samen. Daaruit is dan de Club voor Vriendschap ontstaan. “Het is niet onze bedoeling om zelf iets te verdienen aan wat we organiseren, dat zijn we van in het begin overeengekomen”, geeft Jean-Claude Brassinne mee.

Vrienden, geen leden

“We spenderen ook weinig tijd aan ellelange vergaderingen; onze voorbereidingen, waarin we alles bespreken, zijn eigenlijk meer vriendenbijeenkomsten. Als er een activiteit op stapel staat, komen we samen en worden de zeilen bijgezet. Twistpunten zijn er heel weinig, want iedereen weet waarom en voor wie we het doen en iedereen kent ook altijd al een beetje zijn taken. Ik ben heel blij dat ik nog steeds op zoveel fijne mensen kan rekenen, zelfs na corona, want bij heel wat andere verenigingen is het anders. Wij noemen onszelf ook geen leden, maar gewoonweg vrienden.”