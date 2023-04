Middelkerke zet vrijwilligers in de bloemetjes

Na de huldiging voor de sportclubs en de Nacht van de Ondernemers gaf Middelkerke op zondag 2 april een Feest van de Vrijwilliger. 136 geregistreerde vrijwilligers genoten van een lekker dessertbuffet, met Vlaanderens Mooiste op de achtergrond. Schepen Natacha Lejaeghere benadrukt hoe belangrijk vrijwilligers zijn in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. “Volgens onze laatste cijfers hebben we zo’n 400 actieve vrijwilligers op wie we kunnen rekenen. We kunnen niet meer zonder hun medewerking.”

Naast de muzikale omkadering en een leuke spelletjes, maakten de aanwezigen ook kans op mooie prijzen dankzij de ‘vrijwilligersbingo’. Linda La Fontijn won een boeket bloemen en waardebonnen bij Middelkerkse handelaars.

Op de foto zien we burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen Natacha Lejaeghere die het prijzenpakket van de ‘vrijwilligersbingo’ overhandigen aan de winnares. (PG/foto LC)