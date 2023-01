Michel en Lisiane zijn gouden paar

Michel Cochez en Lisiane Desreumaux werden op het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van hun 50 jaar huwelijk. Zelf spraken ze hun jawoorden uit op 14 december 1972 in Bousbecque (Fr). Michel werd er geboren op 5 oktober 1950 en Lisiane zag het levenslicht in Menen op 25 maart 1951. De eerste ontmoeting kwam er nadat Michel haar opgemerkt had terwijl ze de honden van haar werkgevers uitliet. Het gezin telt drie zonen Maximilien, Alexandre en Réginald, die hen vijf kleinkinderen schonken. Hun hele leven lang zijn ze beiden actief geweest in het verenigingsleven. Michel in het Lys Orchestra, het Marmousetscomité en de modelvliegtuigclub AMCA. Lisiane helpt de vzw “Come in The Move” en maakt de kleren voor de diverse shows die zij telkens opvoeren. (ZB/foto ZB)