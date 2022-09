Meulebekenaar Marino Delmotte nieuwe Sint-Elooisdeken de Ginste in Oostrozebeke

Na twee jaar inactiviteit door corona startte het Sint-Elooicomité van de Ginste in Oostrozebeke zijn werking weer op. Er werd een nieuwe Looi-deken verkozen en die wordt op zaterdag 17 september uitgebreid gevierd. De 45-jarige Marino Delmotte is een geboren en getogen boerenzoon afkomstig van de Paanders uit Meulebeke.

Marino is de echtgenoot van Karoline Vanoverschelde en vader van Marlies (15 jaar) en Jolien (12). Marino werkt al 24 jaar bij de textielfirma Balta als productiemanager.

Hobbyboer

In zijn vrije tijd is Marino een hobbyboer die rond zijn woning weiland bezit en ervoor zorgt dat er tijdens de winter voldoende hooi is voor de runderen die hij bezit. Marino is wel een machinefreak zodat zijn open loods goed voorzien is van landbouwwerktuigen.

Marino heeft echt een zwak voor mechaniek zodat hij zich ook wel eens waagt aan het op punt stellen van een oldtimer of tweedehands landbouwmateriaal. Ook de meeste verbouwingen op het erf heeft Marino zelf uitgevoerd. Naast zijn activiteiten op de miniboerderij is Marine ook actief in het verenigingsleven.

Oudercomité

“Zo ben ik al 12 jaar lid van het oudercomité van de Ginsteschool waarvan ik zes jaar de voorzitter was. Daar ben ik heel fier op want dat heeft er ook voor gezorgd dat ik heel goed geïntegreerd ben op de Ginste.”

Niet alleen Marino maar het hele gezin is uiterst vereerd met de verkiezing tot Boere-Looi op de Ginste. “Dit is een prachtige traditie die eigenlijk ook een stuk folklore is. Het jaarlijks Sint-Elooifeest met aanstelling van een nieuwe deken is een feestgebeuren dat mensen bij elkaar brengt en zorgt voor meer solidariteit onder de boeren en al wie met de land- en tuinbouw bezig is. Daar doe ik graag aan mee met het hele gezin”, zegt Marino Delmotte.

Het eigenlijke feestgebeuren staat gepland op 17 september. “In de namiddag ontvang ik de genodigden op de Hoogleenhoeve. Vanaf 18.45 uur trekken we naar de Ginstezaal voor het feestmaal en de verkiezing van een nieuwe Looi-deken”, besluit Marino.