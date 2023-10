Meulebeekse jongeren genieten van ontbijt op Dag van de Jeugdbeweging

De Dag van de Jeugdbeweging is in Meulebeke op vrijdag niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Meulebeekse Jeugdraad organiseerde samen met Vrijetijdspunt een gratis ontbijtbuffet dat van 6 tot 8 uur in de hal van het gemeentehuis geserveerd werd.

Om 7 uur vertrokken de leden van de Chiro en de KLJ die schoollopen in Tielt te voet naar school. In totaal passeerden meer dan 150 jeugdigen de ontbijttafel.

Vrijdagnamiddag, van 15 tot 17 uur, volgt in de jeugdlokalen een kinderfuif waar het jonge volkje zich kan uitleven op de tonen van de muziek terwijl ze genieten van chips en een frisdrankje.