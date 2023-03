Meulebeekse Chiro lanceert jubileumbier tripel Spoake

Naar aanleiding van het gouden jubileum van de Chiro Rol Marathon op 31 maart en 1 en 2 april besloot de Meulebeekse Chiroleiding om een eigen bier op de markt te brengen. De tripel kreeg de naam ‘Spoake’ en zal te proeven zijn tijdens het rolmarathonweekend.

“We liepen al enige jaren rond met de idee om ooit eens een biertje op de markt te brengen”, vertelt medebedenker Ward Vergote. “In augustus vorig jaar, toen we volop aan het brainstormen waren over onze 50ste Chiro Rol Marathon, kwam het voorstel van een eigen bier opnieuw op tafel. Ondertussen had onze ex-groepsleider Lennert Lapeere ontdekt dat er in onze tuin bij het Kabouterbos hop groeide. We hebben de hoppebellen geplukt en zijn er mee naar een professionele brouwer gegaan. Die beweerde dat die hop perfect bruikbaar zou zijn, al was het in kleine hoeveelheid. Zo hadden we in het bier ook een eigen inbreng.”

Symbolische naam

“Over de naam van de tripel werd wel een tijdlang gediscussieerd. Toch vonden we ‘Spoake’ een schitterende naam”, aldus Ward. Lennert Lapeere pikt in. “Het betekent een spaak uit een fietswiel. En zoals spaken elkaar kruisen in het midden van het wiel, kruisen duizenden mensen van Meulebeke en omstreken elkaar al een halve eeuw op onze Chiro Rol Marathon. Het is een jaarlijks treffen vol feest, met fantastische mensen die straffe verhalen en veel herinneringen ophalen.”

“Ons bier werd gebrouwen door brouwerij Maenhout uit Pittem. We werken al jaren met hen samen voor ons ‘Beren Bijeen’-moment op vrijdagavond”, zegt groepsleider Jens Tanghe. “De tripel heeft frisse citrustoetsen en een alcoholgehalte van 8,760 %. Het bier wordt geschonken uit flessen van 75 en 33 cl. (LB)