Met evenement ‘Ambriage’ zetten 400 Chiroleiding zaterdag het werkjaar in

Op Kortrijk Weide verzamelden zaterdag 9 september vierhonderd West-Vlaamse Chiroleiding voor de aftrap van het werkjaar. Dat deden ze met workshops, een massaspel, een zangstonde en een optreden. Het nieuwe jaar staat volledig in het teken van muziek. Chirojeugd Vlaanderen lanceert daarbij ook een album.

Chirojeugd Vlaanderen is met ruim 120.000 leden en 880 Chirogroepen de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. Ambriage vindt jaarlijks plaats op vier verschillende locaties in Vlaanderen. Kortrijk Weide was daar dit jaar één van. Het terrein rondom JC Tranzit werd omgetoverd tot een muzikaal feest.

“We voorzagen de hele dag amusement voor zowel nieuwe als ervaren leiding”, vertellen organisatoren Louise Lips en Riet Demasure. “Deelnemers konden bij de inschrijving kiezen uit elf workshops, waaronder ‘Ruzie in het West-Vlaams’, ‘Hoe maak je spel?’, ‘BOB. Niet de bouwer, wel de brouwer’ en ‘Muzikaal kwartet’. Voor het avondeten werden we verwend door vijf kookploegen van West-Vlaamse Chirogroepen. Zij maakten elk hun favoriete kampgerecht.” Ambriage werd afgesloten met een slotshow en een drankje aan het kampvuur.

Met de leidingsploeg naar Ambriage komen, is voor veel Chirogroepen de eerste teambuilding van het nieuwe werkjaar. “Leiding kan zich er samen uitleven, naburige Chirogroepen beter leren kennen en inspiratie opdoen voor hun werking. Voor de organisatie rekent verbond West-Vlaanderen op honderd vrijwillige medewerkers en een intensieve samenwerking met JC Tranzit en Stad Kortrijk”, aldus Louise.

“Een groep van vrijwilligers maakte een mix van gloednieuwe Chiroliedjes en opgefriste oude nummers” – Riet

Chirojeugd Vlaanderen koos dit jaar voor het thema ‘Daar zit muziek in!’. “Leden mogen zich verwachten aan extra muzikale spelen, gepimpte tochttechnieken en een kazoo in het gamma van Chirowinkels De Banier. Het traditionele jaarthemalied wordt een volledig album. Een groep van vrijwilligers maakte daarvoor een mix van gloednieuwe Chiroliedjes en opgefriste oude nummers”, vertelt Riet. Het album wordt maandelijks aangevuld op het Spotify-account van de Chiro.