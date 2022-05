Met 2 jaar vertraging kan Scouts Akabe Twiest uit Assebroek 30-jarig bestaan vieren

Na twee jaar uitstel door corona blazen de scouts op 7 mei 30 (+2) kaarsjes uit. Ze organiseren dan een heuse feestdag en blikken samen met de leden terug op vele bijzondere jaren. Een blik op een unieke vereniging met een hart voor ‘anders’.

‘Anders kan best’. Met die leuze in het achterhoofd organiseert scouts Akabe Twiest al bijna 32 jaar lang activiteiten voor jongeren tussen de 6-35 jaar met een gedragsstoornis, verstandelijke beperking, ASS en/of ADHD. In hun aanpak vergelijken ze zichzelf graag met de reguliere scoutsverenigingen die in Vlaanderen talrijk aanwezig zijn, maar hoe dan ook is Akabe een unieke vereniging in de Brugse regio.

Niet alleen het feit dat jongeren met een mentale beperking bij de scouts terecht kunnen, maakt ze uniek. Ook zitten bij Akabe alle leden, jong en oud, samen. Enerzijds uit noodzaak, anderzijds door het positieve effect op de groep:

“Vroeger waren kinderen en volwassenen opgesplitst in Akabe klein en Akabe groot, maar nu telt onze vereniging slechts een handvol kindjes jonger dan 16 jaar, waardoor het moeilijk was om die twee groepen apart te houden. Aan de andere kant gaat dat ook gewoon supergoed gemengd, want de ouderen zorgen goed voor de kleinsten in de groep.”

“Onze activiteiten zijn vaak uitdagend, en als het voor een kindje te moeilijk blijkt, is er altijd een ouder lid die een handje helpt”, aldus Febe Van Ryckeghem, één van de leidsters bij scouts Akabe.

Dromenland in zicht

Elk jaar is er ook een jaarthema, dit jaar: ‘Dromenland in zicht’. De leiding vroeg aan de jongeren wat hun ultieme droom is, om daarna elke activiteit in te kleden in een droom van een van hen en die zo in vervulling te laten gaan.

Het gros van de jaaractiviteiten werken de scouts dus alleen af, maar de band met reguliere scoutsverenigingen uit Brugge wordt niet verwaarloosd. Jaarlijks plant Akabe minstens een activiteit met reguliere scouts, steevast een dag waarin alle leden een onvergetelijke ervaring opdoen. Dit jaar gaat Akabe onder meer nog zeilen met de Brugse Zeescouts.

Jubileum op 7 mei

Om 32 jaar Akabe Twiest te vieren, is er op zaterdag 7 mei na twee jaar uitstel door de coronapandemie een dag vol festiviteiten. De dag begint met een kubbtornooi en aansluitend een tombola. ’s Avonds blikt de leiding samen met (oud-)leden terug op 32 jaar Akabe Twiest met een zelfgemaakte film ‘de Akalombus’.

De film, met de leden als cast, duikt terug in de tijd en haalt herinneringen over de verschillende kampthema’s doorheen de jaren op. Afsluiten doet Akabe Twiest met een pasta-avond.

(BD)