Mesense verenigingen krijgen steun uit Fonds Denise Callewaert

Een tiental verenigingen uit Mesen hebben woensdag een cheque tussen 2.500 en 7.500 euro in ontvangst genomen. De middelen komen uit het Fonds Denise Callewaert.

Toen Denise Callewaert in 2019 overleed, besliste ze om haar nalatenschap te besteden aan het ondersteunen van cultureel en sociaal Mesen. Denise was zelf erg actief in de stad, onder meer als voorzitter van de lokale fanfare. Om haar erfenis te beheren, werd dan ook het Fonds Denise Callewaert opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Tussen 2.500 en 7.500 euro

Met dit Fonds worden nu projecten van verenigingen ondersteund: S-Plus Mesen, Make It Fit, Beerhoek Comité, Verbindend Be-Leven Mesen, Hotel Saint Amour Wulvergem, Kinderfuif, Volkspicknick, Kerstviering en een Kopje Koffie voor Elk. De financiële steun bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 7.500 euro.

Denise Callewaert was gehuwd met Louis Menu. Het echtpaar bleef kinderloos. Als aannemer van bouwwerken was Menu goed bekend. Een van de realisaties van zijn bedrijf was de Ierse Vredestoren. Hij was een van de grote bezielers van het Geschiedkundig Museum van Mesen.