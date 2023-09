Mesense sporters in beeld

Okra Mesen houdt op zondag 24 september haar jaarlijkse fototentoonstelling met deze keer sport als thema. Okra Mesen werkt daarvoor samen met Marino Mahieu. “We telden in Mesen heel wat sporters in het verleden. Vooral wielrennen was hier ontzettend populair.” De verhalen van de Mesense sporters van weleer worden nu met foto’s uit de oude doos opnieuw verteld.

Mesen heeft heel wat renners gekend met Emiel Denys (1920), Frans Slegers (1950), Gérard Devogel (1953) en Jean-Marie Sohier (1969) als bekendste voorbeelden. “Frans Slegers was jammer genoeg niet sterk genoeg om het tempo van Briek Schotte, Théo Middelcamp, Ferdi Kübler en de andere toprenners te volgen op het WK van 1950 in Moorslede”, aldus Marino die zelf actief was in de atletiek. “Ik was bij AC Ieper aangesloten van 1973 tot 1978 en behaalde een West-Vlaamse titel in 1975 in Heule. De mooiste overwinning behaalde ik op de internationale meeting van Roeselare waar ik de sterke steeple-specialist Opsomer klopte na een lange spurt van 300 meter. Voor mij toen een uitzonderlijke prestatie, want ik was meer een 1.500 meterloper.”

Simevoc

Een van de bekendste sportclubs van Mesen uit het verleden is Simevoc, de naam van de vroegere Mesense Volleybalclub, de naam komt van Sint-Niklaas-Mesen Volleybalclub. “We speelden toen nog buiten op de koer van de toenmalige broederschool”, aldus Eric Flamand, die destijds deel uitmaakte van de ploeg.

“We startten de competitie toen samen met ploegen uit de regio als Katjes Ieper, Virovios Wervik, Evoco Komen, Avantie Loker, Poperinge of nog Watou. Om te trainen werden er toen twee lampen voorzien en de matchen werden gespeeld op zaterdagnamiddag. Regende het vooraf, dan moest met een trekker het veld drooggemaakt worden. De enige ploegen die toen in een zaal speelden waren Ieper, Poperinge en Wervik. Later gingen we trainen en spelen in de zaal van het VTI van Komen en speelden zo kampioen in het seizoen 1975-1976 en kwamen zo uit in tweede provinciale”, besluit Eric Flamand.

De tentoonstelling op zondag 24 september vindt plaats in de school De Kleine Ster in Mesen tussen 10 en 17 uur. De toegang is gratis.